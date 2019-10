Belgisch leger vertrouwt gps niet en traint weer met kaart en kompas TT

22 oktober 2019

07u54

Bron: Belga, De Morgen 0 Belgische militairen moeten weer volop met kaart en kompas trainen. Niet uit nostalgie, maar uit noodzaak: de legerleiding is bezorgd over de kwetsbaarheid van gps-toestellen. Rusland heeft bewezen dat de signalen eenvoudig te verstoren zijn. Dat meldt De Morgen.

Trident Juncture, een militaire oefening van twee weken van de NAVO in het noorden van Noorwegen, werd in oktober 2018 twee weken lang geplaagd door gps-storingen. Als schuldige voor de ellende werd naar Rusland gewezen. Russische 'toeristen' zouden met gps-verstoorders een elektromagnetische guerrilla hebben uitgevoerd.

Het is aan westerse legers om zich aan te passen aan die nieuwe realiteit. Door gps-signalen beter te beschermen. En door voorbereid te zijn op situaties waarbij gps plots de weg kwijt is. De Belgische krijgsmacht doet dat laatste al. Tijdens militaire opleidingen en trainingen wordt opnieuw meer aandacht geschonken aan navigatie met stafkaart en kompas, zeggen goed geïnformeerde bronnen. Er wordt ook gekeken naar het Europese alternatief voor gps. Europa heeft sinds kort een eigen satellietnetwerk in de ruimte: Galileo. Zo kunnen de nieuwe voertuigen van de Belgische landmacht navigeren op zowel gps als Galileo.

De legerleiding wil geen commentaar kwijt. "We communiceren niet over dit onderwerp omwille van de operationele veiligheid. We volgen de evoluties in dit domein van dichtbij op", aldus de persdienst.