Belgisch leger telt net geen acht procent vrouwen jv

24 maart 2018

07u50

Bron: belga 0 Het Belgisch leger heeft momenteel 2.204 vrouwen in de rangen tegenover 25.687 mannen. Daarmee vertegenwoordigen ze maar 7,92 procent, al is hun aandeel licht gestegen (7,64 procent in 2015). Dat schrijft La Dernière Heure. Vrouwen kunnen sinds 1975 bij het leger gaan.

Het aandeel vrouwen bij operaties in het buitenland ligt in lijn met dat cijfer. In 2017 hebben 2.933 militairen deelgenomen aan operaties in het buitenland: 226 vrouwen (7,71 procent) en 2.707 mannen (92,29 procent).

Een team van zes tot tien vrouwen krijgt nog dit jaar een opleiding die hen kan integreren in de Special Forces, de elite-eenheid van het Belgisch leger. De groep is niet a priori ontoegankelijk voor vrouwen - net zomin als de andere functies binnen het leger - maar in de praktijk zijn er vandaag geen vrouwen bij actief.