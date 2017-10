Belgisch leger dropte dit jaar al 354 bommen op IS

BELGA Een Belgische F-16 vertrekt vanaf Kleine Breugel naar het Midden-Oosten.

De F-16 gevechtsvliegtuigen van het Belgisch leger lijken de bolwerken van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Irak steeds steviger aan te pakken. In de eerste acht maanden van dit jaar dropten ze 354 bommen tijdens 'Operation Desert Falcon'.