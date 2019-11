Belgisch leger blijft ook volgend jaar in Mali kv

29 november 2019

20u26

Bron: Belga 0 Het leger blijft ook volgend jaar aanwezig in Mali, de belangrijkste buitenlandse operatie voor België. Er zullen zowat 135 militairen actief zijn. Dat werd vandaag vernomen bij Defensie.

Op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders (MR) verklaarde de ministerraad zich akkoord met de verlenging van de missie. België blijft minstens tot eind 2020 aanwezig in het Afrikaanse land.

Zowat 120 militairen zitten in hoofdstad Bamako en in de noordelijke stad Gao. Een vijftiental anderen vervoegen de opleidingsmissie van de Europese Unie in Bamako en in Koulikouro, een stad op zo'n zestig kilometer van de hoofdstad. Drie soldaten vervoegen de Franse "Combined Joint Special Operations Task Force", die strijdt tegen het jihadisme in Gao. Dat gebeurt op vraag van Frankrijk.

