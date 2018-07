Belgisch koppel krijgt baby via draagmoeder in Oekraïne, maar mag Adrien niet mee naar huis nemen KVDS

12 juli 2018

10u51

Bron: L'Avenir 34 Een vrouw uit Luik zit al twee maanden geblokkeerd in Kiev met haar pasgeboren kind. Adrien kwam ter wereld via een draagmoeder in Oekraïne, maar toen zijn ouders Rachel en Jean-François terug wilden keren naar België, bleek dat minder eenvoudig dan gedacht.

Het Belgische koppel deed zijn verhaal eerst in de krant l’Avenir en bevestigde het nu ook aan onze redactie. Rachel en Jean-François kozen voor draagmoederschap via het commerciële agentschap BioTexCom, omdat Rachel zelf geen baby meer kon dragen. “Bij de geboorte van mijn tweede kind heb ik mijn baarmoeder gedeeltelijk moeten laten wegnemen”, vertelt ze daarover.

Nachtmerrie

In september vorig jaar reisden ze naar Kiev, waar met een eicel van Rachel en sperma van Jean-François een embryo werd gemaakt. Dat werd vervolgens ingeplant bij een draagmoeder. Op 26 mei van dit jaar werd de kleine Adrien geboren. Maar de droom – die het koppel in totaal 30.000 euro kostte – veranderde al snel in een nachtmerrie.





Enkele weken voor de bevalling begon het duidelijk te worden dat het verkrijgen van de nodige documenten om met het kind terug te keren naar België, moeilijker zou zijn dan gedacht. Moeilijker dan het agentschap had aangegeven, volgens het koppel. “Ze zeiden ons dat we ons niet van de wijs moesten laten brengen en dat alles in enkele dagen in orde zou zijn”, zeggen ze. “We zijn misschien te naïef geweest om hen te geloven.”

Intussen zitten Rachel en Adrien al anderhalve maand vast in Kiev. Jean-François reisde al verscheidene keren heen en terug naar België, maar een doorlatingsbewijs voor de baby is er nog altijd niet. De reden: omdat er geen wettelijk kader is in ons land, zo klinkt het.

Geboorteakte

“Nochtans heeft de draagmoeder afgezien van haar rechten bij een notaris en heeft het ziekenhuis een geboorteakte opgesteld met ons als de ouders”, vertelt Rachel vanuit Kiev aan onze redactie. “De naam van de draagmoeder staat daar zelfs niet op. Alles in eigenlijk in orde, maar toch beschouwt België Adrien als ‘staatloos’. We krijgen bijstand van onze ambassade, maar die kan zelf geen doorlatingsbewijs afleveren zonder de goedkeuring van een Belgische rechter.”

Het koppel begon daarom een zaak voor de rechtbank van eerste aanleg in Luik, maar de uitspraak op 3 juli was niet wat ze hadden gehoopt. "De aanvraag werd onontvankelijk verklaard", aldus Rachel, die meteen een nieuwe procedure startte.

Zelf hadden ze zich naar eigen zeggen voor de geboorte van hun zoon geïnformeerd bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar ze wonen. Daar leek het personeel geen probleem te hebben met de manier waarop het koppel zijn kind probeerde te krijgen, zo klinkt het. “We moesten gewoon een geboorteakte afleveren en een rijksregisternummer aanvragen en onze zoon zou een paspoort krijgen”, vertellen ze. Een beetje alsof Adrien gewoon op vakantie in Oekraïne geboren was.

Buiten de wet

Maar toen Jean-François zich aandiende met de geboorteakte, bleek het personeel “van gedacht veranderd”. “Ze kenden onze situatie en vreesden dat ze buiten de wet handelden”, klinkt het.

En daardoor zit Rachel nu dus vast in Kiev. Ze verblijft er momenteel in een heel eenvoudig hotelletje, maar daarvoor zat ze samen met nog andere ouders die wachtten op een doorlatingsbewijs van hun land in een speciale woning. "We hebben al brieven gestuurd naar onder meer minister Didier Reynders en onze koningin, maar zonder resultaat", vertelt Rachel ons nog.

Het is nu wachten tot 5 oktober, als het dossier opnieuw wordt behandeld. "En dan zijn we nog niet zeker dat het antwoord positief zal zijn en dat we zullen kunnen terugkeren", aldus Rachel. "We worden er moedeloos van. Het is een echte calvarietocht geworden."

BioTexCom – dat internationaal actief is en ook een kantoor heeft aan het Schumannplein in Brussel – reageerde intussen al bij l’Avenir op de zaak. Volgens het Oekraïense bedrijf wil het koppel te snel gaan bij het in orde krijgen van de documenten van zijn kind. “Het vorige koppel is twee maanden na de geboorte naar huis kunnen vertrekken, dat is een normale en redelijke termijn”, klinkt het.

30.000 euro

Cliënten van BioTexCom betalen tussen 30.000 en 50.000 euro, afhankelijk van het ‘pakket’ dat ze kiezen. De draagmoeder krijgt zo’n 10.000 euro voor haar diensten. De commerciële inslag van het bedrijf roept echter ethische vragen op. Discussies over draagmoederschap in de senaat, wezen al aan dat alle partijen (met uitzondering van cdH) alleen niet-commercieel draagmoederschap zien zitten.

Draagmoederschap is overigens toegelaten in België, maar alleen onder strenge voorwaarden. De conceptie moet “hoogtechnologisch” gebeuren – lees: in vitro – en kan alleen om medische redenen, zoals bij vrouwen die geen baarmoeder hebben, gevaarlijke complicaties riskeren of bij holebi’s.

Volgens de wet is de draagmoeder de juridische moeder. Haar partner moet tijdens de zwangerschap afstand doen van het vaderschap, zodat de wensvader het kind kan erkennen. Twee maanden na de geboorte kan de draagmoeder dan het kind afstaan voor adoptie aan de wensmoeder. Die procedure kan tot twee jaar duren.