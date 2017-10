Belgisch kampioenschap panna tussen de kunstwerken in Bozar Amaury Michaux

22u29 0 Amaury MIchaux In het kunstcentrum Bozar in Brussel vond zaterdag het Belgisch kampioenschap panna plaats. De honderd beste pannavoetballers van het land, die zich de voorbije maanden via regionale en provinciale finales wisten te plaatsen voor de eindfase van het BK, gaven een hele dag het beste van zichzelf.







De bekendste straatvoetballer ter wereld, Séan Garnier, was ook van de partij. Deze Franse balvirtuoos werd in 2008 wereldkampioen Freestyle voetbal en sinds hij vijf jaar geleden een panna kon geven aan Neymar is zijn populariteit enorm gestegen.