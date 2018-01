Belgisch jongetje (8) ontsnapt aan de dood na verschrikkelijke val op skipiste in La Bresse ep

17u17

De kleine Titouan, een 8-jarig jongetje uit Namen is afgelopen vrijdag aan de dood ontsnapt op skivakantie met zijn familie. Hij maakte in La Bresse een lelijke val en hij belandde in een stroompje. Daar stopte de horror niet, het ijskoude water sleurde hem meer dan 200 meter mee. Zijn hart stond meer dan vier minuten stil, dat meldt Het Nieuwsblad vandaag.

Door het slechte weer is de toestand nu gevaarlijker in de bergen dan anders, dat ondervond ook de jonge Titouan. Toen hij aan het skiën was met zijn familie in de Franse Vogezen ging het goed fout. Hij viel, ging onder het veiligheidsnet van de piste door en kwam in het ijskoude water van een stroompje terecht. “Een van de personeelsleden van de skipiste kon Titouan uit het water halen. De hulpdiensten moesten meteen vertrekken naar een ander ongeval, maar een andere skiër heeft de jongen de eerste hulp aangeboden. Vervolgens werd het jongetje in een helikopter naar het ziekenhuis in Nancy Gevlogen."

Na die vreselijke valpartij stond zijn hartje meer dan 4 minuten stil. Zijn familie vreesde voor Titouans leven. Hoewel hij even in coma heeft gelegen, zijn de laatste berichten over zijn toestand hoopgevend. De jongen ligt wel nog op de afdeling intensieve zorgen in het ziekenhuis, maar hij is intussen ontwaakt en zijn toestand is stabiel. Volgens de artsen is zijn helm zijn redding geweest. “Zijn mama heeft naar de directeur van het skistation een foto van haar zoon gestuurd. Op het beeld steekt hij zijn hand op om hallo te zeggen aan de mensen die hem geholpen hebben”, zei de burgemeester van La Bresse Hubert Arnould aan Sudinfo.