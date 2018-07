Belgisch gerecht verijdelt aanslag bij Parijs: Iraans-Belgisch koppel en diplomaat opgepakt, "ook Iraans regime kan betrokken zijn" Gunter Van Stappen Faroek Özgünes

02 juli 2018

13u12

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws, Belga, VRT NWS 2585 Bij de antiterreuractie van afgelopen zaterdag in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is een Iraans koppel uit Wilrijk opgepakt dat een aanslag in Frankrijk zou hebben voorbereid. De vrouw legde inmiddels gedeeltelijke bekentenissen af en zou verklaard hebben dat hun doelwit een politieke bijeenkomst van een Iraanse oppositiepartij was. In de auto van het koppel werd zowel een ontstekingsmechanisme als het explosief TATP gevonden. In Frankrijk werden drie mensen in voorhechtenis geplaatst. Er werd ook een Iraanse diplomaat gearresteerd in Duitsland. Zijn arrestatie kan er volgens Staatsveiligheid op wijzen dat ook het Iraanse regime betrokken is, zo schrijft VRT NWS.

"Het Iraanse koppel stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten", zegt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes. "Toen dit weekend de plannen concreet werden om een aanslag te plegen op een politieke meeting in Parijs, zijn de veiligheidsdiensten in actie geschoten."

De twee zijn zaterdagnamiddag in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe onderschept. In hun auto vond de ontmijningsdienst DOVO een onstekingsmechanisme en een zelfgemaakte bom. De vermoedelijke terroristen viseerden een meeting van een Iraanse oppositiepartij in de buurt van Parijs afgelopen zaterdag.

"Onder meer Rudy Giuliani, de gewezen burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump, was er aanwezig", licht VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes toe. "Als je zo'n meeting uitkiest als doelwit, is er een belangrijk politiek motief. Het koppel wilde een aanslag plegen tegen de Iraanse oppositiebeweging die pleit voor een machtswissel in Iran."

25.000 toeschouwers

De verdachten zijn Amir S., geboren op 26 april 1980 en zijn echtgenote Nasimeh N., geboren op 20 september 1984, beiden met de Belgische nationaliteit maar van Iraanse origine, zo bevestigt het federaal parket in een communiqué. "Ze zijn vandaag onder aanhoudingsmandaat geplaatst door een in terrorisme gespecialiseerde onderzoeksrechter van Antwerpen."

De twee worden in verdenking gesteld van poging tot terroristische moord en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. "Beiden worden er van verdacht om op zaterdag 30 juni 2018 een bomaanslag te hebben willen plegen te Villepinte (Frankrijk) op een conferentie die daar werd gehouden door het MEK, les Moudjahidines du Peuple Iranien", aldus het parket. "Deze organisatie is een Iraanse oppositiepartij die reeds werd opgericht in 1965 en in 1981 buiten de wet werd gesteld door de Iraanse regering. Op deze conferentie waren ongeveer 25.000 personen aanwezig."

Het parket bevestigt ook dat een zelfgemaakte bom werd aangetroffen in het voertuig van de twee verdachten. "Bij de doorzoeking van dat voertuig werd ongeveer 500 gram TATP en een ontstekingsmechanisme aangetroffen in een kleine toilettas", zo klinkt het. "Deze springstof werd gecontroleerd tot ontploffing gebracht door DOVO."

"De bom was eigenlijk kant en klaar om te gebruiken", zegt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes nog. "Het laat zich dan ook raden welk effect dit zou hebben gehad. Maar de TATP in combinatie met bijvoorbeeld een spijkerbom, had mogelijk voor honderden slachtoffers kunnen zorgen."

Naast de actie in Stokkel, werden er door de federale gerechtelijke politie van zaterdag nog vijf huiszoekingen uitgevoerd, respectievelijk in Wilrijk, Boom, Ukkel, Bergen en Leuze-en-Hainaut. Maar "over de resultaten van deze huiszoekingen kan voorlopig niets medegedeeld worden", aldus het parket.

Iraans diplomaat

Zowel in Frankrijk als in Duitsland werd er in het kader van hetzelfde onderzoek eveneens actie ondernomen."Tegelijkertijd werd er te Frankrijk een vermoedelijke medeplichtige, Merhad A, geboren op 31 juli 1963, van zijn vrijheid beroofd. Twee andere personen werden in Frankrijk na verhoor vrijgelaten. In Duitsland werd eveneens een contactpersoon van het koppel, Assadollah A., geboren op 22 december 1971, van Iraanse nationaliteit, aangehouden. Het betreft een Iraans diplomaat bij de Oostenrijkse ambassade in Wenen."

"Deze operatie kon enkel lukken door de informatiepositie die de Veiligheid van de Staat (VSSE) in dit dossier heeft opgebouwd", laat het federaal parket nog weten. "De VSSE heeft over de zaak essentiële informatie verzameld, geëxploiteerd. Dankzij de samenwerking tussen het Federaal Parket, de Veiligheid van de Staat, de Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen, DOVO en de Franse (DGSI) en Duitse gerechtelijke autoriteiten kon een terroristische aanslag op Frans grondgebied vermeden worden."

Volgens de inlichtingendienst gaat het hier om "terreur met betrekking tot een buitenlands conflict". "Hier hebben we te maken met een interstatelijke terreur tegen een beweging die tegen het regime van Iran is" zegt Jaak Raes, topman van de Staatsveiligheid. "Het feit dat een Iraanse diplomaat betrokken is in deze zaak kan wijzen op enige betrokkenheid van het regime", gaat Raes verder. "Al moet verder onderzoek dat nog uitwijzen." Dat bericht VRT NWS.

"Het federaal parket wenst te benadrukken dat uit de voorlopige stand van het onderzoek blijkt dat er op geen enkel moment een rechtstreekse dreiging naar België was", klinkt het verder. Dat bevestigt ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op Twitter. Het dreigingsniveau voor ons land blijft daardoor onveranderd.

Kordaat en snel optreden van politie, gerecht en inlichtingendiensten. Op geen enkel moment is er sprake geweest van plannen voor een aanslag in België. OCAD handhaaft bestaande dreigingsniveau voor ons land. #verijdeldeaanslag #Frankrijk Jan Jambon(@ JanJambon) link

Premier Charles Michel bedankt op Twitter tot slot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die hebben geholpen om een mogelijke aanslag in Frankrijk te verijdelen. Michel looft hun "uitstekende werk" in Stokkel. "Eens te meer heeft de goede samenwerking tussen Europese partners vruchten afgeworpen", aldus de eerste minister.

Merci à nos services de renseignement et de sécurité pour leur magnifique travail à #Stockel.



Ils ont contribué à déjouer un attentat qui serait commis en France.



Une fois de plus la bonne collaboration entre pays partenaires européens porte ses fruits! Charles Michel(@ CharlesMichel) link

Drie verdachten in Frankrijk opgepakt

In Frankrijk zijn drie mensen in voorhechtenis geplaatst. De speurders onderzoeken wat voor banden de drie hebben met de Belgische verdachten, aldus de gerechtelijke bron. Eerder werd in Duitsland ook al een Iraanse diplomaat opgepakt die mogelijk banden zou hebben met het koppel uit Wilrijk.