Belgisch gerecht schort Spaanse vraag om uitlevering Catalaanse ex-premier Puigdemont op

02 januari 2020

13u23

Bron: El Diario, La Vanguardia, Belga 44 De voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont, die al meer dan twee jaar in ons land woont, wordt niet aan Spanje uitgeleverd. Dat zegt Puigdemont zelf op Twitter en bevestigt zijn advocaat Simon Bekaert. Puigdemont werd, samen met ex-minister Toni Comin, vorige week voorlopig erkend als Europees parlementslid na een voor hem positief arrest van het Europese Hof van Justitie.

“Het Belgische gerecht erkent onze immuniteit en heeft beslist om onze arrestatie en het uitleveringsverzoek op te schorten”, zegt Puigdemont op Twitter. De Brusselse onderzoeksrechter heeft de uitvoering van de Spaanse Europese aanhoudingsbevelen (EAB) effectief verworpen, bevestigt zijn advocaat.

Spanje had in oktober vorig jaar ons land opnieuw om de uitlevering van Puigdemont gevraagd, nadat andere ex-ministers uit zijn regering in Madrid tot zware gevangenisstraffen veroordeeld waren voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Het Spaanse gericht wil ook Puigdemont daarvoor berechten.

Puigdemont werd, samen met enkele andere ex-ministers, in mei 2019 als Europees parlementslid verkozen, maar mocht van Spanje zijn zetel niet opnemen. Daarvoor moest hij eerst in Madrid een eed van trouw aan de Spaanse grondwet afleggen. Dat voor een Belgische notaris doen, mocht niet.

Maar een arrest van het Europese Hof van Justitie leidde ertoe dat hij vorige week toch zijn erkenning kon aanvragen, die voorlopig werd goedgekeurd. Daardoor is Puigdemont nu Europees parlementslid, en geniet hij parlementaire onschendbaarheid.

In het EU-arrest werd geoordeeld dat ex-vicepremier Oriol Junqueras, die in Spanje bleef, in mei eveneens werd verkozen voor het Europese parlement en in oktober tot dertien jaar cel werd veroordeeld, vorig jaar vrijgelaten had moeten worden om de eed als Europees parlementslid te kunnen afleggen. Volgens het Hof is een persoon Europees Parlementslid van zodra de verkiezingsuitslag officieel bekend wordt gemaakt. Hij of zij moet dan de kans krijgen aan de openingszitting deel te nemen, en is meteen ook parlementair onschendbaar vanaf die zitting. Junqueras genoot in de ogen van het EU-Hof dan ook parlementaire immuniteit.

“Na dat arrest heeft het Brusselse parket aan de onderzoeksrechter gevraagd om de procedure rond de EAB’s tegen meneer Puigdemont en meneer Comin op te schorten, aangezien zij zich in dezelfde situatie bevinden en dus ook immuniteit genieten als Europees parlementslid”, zegt meester Bekaert. “De onderzoeksrechter is op die vraag ingegaan. Het is nu aan het Spaanse gerecht om aan het Europees Parlement te vragen die immuniteit op te heffen.”

In zijn tweet vraagt dat Junqueras vrijgelaten zou worden. “Hij heeft dezelfde immuniteit als wij. Spanje moet op dezelfde wijze als België handelen en de wet respecteren.”

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law Carles Puigdemont(@ KRLS) link