Belgisch fregat Louise-Marie zal voor het eerst Harpoon-raket afvuren

24 mei 2018

12u59

Bron: Belga 0 In Zeebrugge is het Belgische fregat Louise-Marie vertrokken voor een missie van twee weken. Voor de kust van Noorwegen zal het marineschip raketten afvuren, waaronder een Harpoon-raket, die doelwitten tot 150 km ver kan raken.

Het is voor de eerste keer sinds de indienstname in 2007 dat het Louise-Marie een Harpoon-raket zal afvuren. De raket zal niet met explosieven geladen zijn, maar met meetapparatuur. Daarnaast worden er ook nog twee raketten van het type RIM-7 Nato Sea Sparrow afgevuurd.

De twee Belgische fregatten moeten in de loop van het volgende decennium vervangen worden door modernere schepen. België en Nederland werken samen voor de vervanging van een aantal marineschepen. De Nederlanders nemen de leiding in de vervanging van de fregatten, terwijl België de bouw van twaalf nieuwe mijnenjagers op zich neemt. De eerste schepen zouden rond 2025 in dienst moeten treden.

