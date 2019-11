Belgisch federaal parket en Europol voeren cyberaanval uit op servers terreurgroep IS HR

25 november 2019

09u06

Bron: Belga 0 Binnenland Het Belgisch federaal parket heeft een cyberaanval uitgevoerd op de servers van Amaq, het persbureau van terreurgroep IS. “Heel wat accounts zijn uitgeschakeld en websites offline gehaald”, zegt federaal parketwoordvoerder Eric Van Der Sypt.

De aanval gebeurde eind vorige week in samenwerking met Europol, nam twee dagen in beslag en was succesvol. In 2018 had het federaal parket al een cyberaanval uitgevoerd op Amaq, maar toen waren het persbureau en de getroffen sites en accounts na relatief korte tijd weer actief.



“Dat had ons enigszins verrast en daarom hebben we geprobeerd het ditmaal beter te doen”, zegt de federaal parketwoordvoerder. “Dat lijkt ook gelukt. We hebben heel wat accounts kunnen uitschakelen en een reeks websites offline kunnen halen. Ongetwijfeld zullen ze de komende dagen proberen weer de kop op te steken, maar dat zal veel tijd en middelen en geld vragen.”

Het onderzoek naar de IS-servers is in handen van de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen. Om 14 uur geven het federaal parket en Europol meer uitleg over de cyberaanval, op het Europol-hoofdkwartier in Den Haag.