Belgisch en Nederlandse FAST-teams klissen vijf voortvluchtigen

12 oktober 2020

11u34 0 Het Fugitivie Active Search Team (FAST) van de federale politie heeft vorige week op drie dagen tijd in ons land drie voortvluchtigen gearresteerd. En op basis van informatie van het Belgische FAST kon het Nederlandse FAST, ook vorige week, twee mannen lokaliseren in Zeist en Rotterdam.

Bij een gemeenschappelijke actie van het Belgische en Nederlandse FAST werd dinsdag 6/10 een man gearresteerd in de buurt van Baarle-Hertog. De man werd al geruime tijd gezocht door het Nederlandse gerecht. Een dag later werd in het Brusselse een man opgepakt die al enkele jaren in Italië gezocht werd.

En op donderdag konden op één dag drie voortvluchtigen worden opgepakt. In de regio van Charleroi werd ‘s ochtends een man gearresteerd die zowel in Frankrijk als Oostenrijk werd gezocht.

In de namiddag werden in het Nederlandse Zeist en Rotterdam twee voortvluchtige veroordeelden gearresteerd. Zij zijn veroordeeld voor ernstige mishandeling en beroving van een Bilzense taxichauffeur in 2016. Hun arrestatie raakte vorige week al bekend. Deze twee mannen werden opgespoord op vraag van het Brusselse parket-generaal. Die operatie was het resultaat van een samenwerking tussen het Belgische en Nederlandse FAST-team.