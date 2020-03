Belgisch coronascenario met 50.000 doden fel bekritiseerd: “Artsen zouden beter moeten nadenken voor ze zoiets de wereld insturen” ADN AW

Bron: De Specialist, Het Nieuwsblad 550 Philippe Devos, arts op de intensive care-afdeling van het CHC Luik en voorzitter van de grootste artsenvereniging van het land (BVAS), benadrukt in een met cijfers doorspekt opiniestuk in De Specialist de noodzaak om maatregelen te treffen tegen het nieuwe coronavirus. Als we niets doen om de verspreiding tegen te gaan, kan het aantal besmettingen in België volgens hem oplopen tot 850.000. “Mensen, zeker artsen, zouden beter moeten nadenken voor ze zoiets de wereld insturen”, reageert viroloog Steven Van Gucht nu in het Nieuwsblad.

Dokter Philippe Devos vangt zijn opinie aan met te beklemtonen dat zijn cijfers uitsluitend afkomstig zijn van betrouwbare bronnen zoals de FOD Volksgezondheid, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Amerikaanse Agentschap voor besmettelijke ziekten (CDC).

Verspreiding

En dan begint hij aan een opmerkelijke rekensom, om de besmettelijkheid van het nieuwe coronavirus bevattelijk te maken: “Om besmetting te evalueren, spreken we van de ‘R Zero’ van het virus. Dat betekent hoeveel mensen het virus zullen krijgen als je een zieke in een kamer met 100 mensen plaatst”, legt hij uit. De R nul van de gewone griep is 1,3; van het coronavirus 2,2 en van bijvoorbeeld rubella (rodehond, red.) is dat 6.



“De gemiddelde incubatietijd van het coronavirus is zes dagen, wat betekent dat als je een zieke in een kamer van 100 personen plaatst, je bij dag zes 2,2 besmettingen hebt (2,2 zieke mensen + de eerste zieke persoon = 3,2) op dag twaalf 7,6 zieken (3.2 + 2.2 + 2.2 + 2.2 = 7.6) en tegen dag achttien 24 patiënten (= 24% van de bevolking).”

U kunt gemakkelijk begrijpen dat een kleine uitbraak snel kan leiden tot een grote ziekte. Het coronavirus is 1,7 keer zo besmettelijk als de seizoensgriep

Snelle escalatie

“U kunt gemakkelijk begrijpen dat een kleine uitbraak snel kan leiden tot een grote ziekte”, aldus de arts. “Het coronavirus is 1,7 keer zo besmettelijk als de seizoensgriep. In België treft die gemiddeld 500.000 mensen per jaar. Zonder drastischere voorzorgsmaatregelen dan bij de griep bestaat er dus een risico dat (1,7 x 500.000 =) 850.000 mensen in België met het virus worden besmet.”

Paniekzaaierij en een snelle berekening volgens viroloog Van Gucht. Volgens hem kloppen de berekeningen epidemiologisch niet. Daarbij is veel meer geweten over de seizoensgriep dan over het nieuwe coronavirus waardoor zijn vergelijking niet opgaat. “Zo’n becijfering is helemaal niet nuttig. Wij hebben een goeie aanpak. Het is aan artsen om mensen te informeren: Blijf thuis als je ziek bent, denk aan handhygiëne en bezoek geen grootouders als je je minder voelt.”

Ziekenhuisbedden

Devos vervolgt in zijn pleidooi dat we in België 30.000 bedden hebben voor in totaal 117.000 mensen die gehospitaliseerd zouden moeten worden en 1.400 bedden voor ongeveer 52.000 personen die op de intensive care zouden belanden (13,8 procent van de coronapatiënten heeft een longontsteking die een ziekenhuisopname vereist en 6,1 procent daarvan belandt op intensieve zorgen). Problematisch: als de bedden vol liggen, moeten mensen thuis behandeld worden - zonder hoogwaardige technologie voorhanden. “Dat verklaart het sterftecijfer in gebieden waar de gezondheidszorg verzadigd is geraakt”, zegt de arts. “Zo bedraagt het sterftecijfer van het virus in Italië 2,6%. Maar het stijgt tot 3,9% in gebieden waar ziekenhuizen verzadigd zijn.”

Uit de statistieken blijkt dat een 80-jarige tien keer meer kans heeft om te sterven dan een 60-jarige. Geen enkel kind, zelfs geen chronisch ziek kind is tot nu toe gestorven

Ergste scenario

“Er is dus een groot risico dat we stijgen tot 3,9% van 850.000 mensen: 33.150 doden op 11 miljoen inwoners (0,3% van de Belgische bevolking sterft). Dat is “niet veel” maar toch 100 keer meer dan het aantal doden op de wegen per jaar.”

Hou daarnaast rekening met het feit dat er bij een gebrek aan bedden - alsook ongeïnfecteerd personeel - een toename is van het aantal sterfgevallen in verband met andere ziekten, en je kan van 33.000 directe naar 50.000 directe en indirecte sterfgevallen gaan. “Dat is het ergste scenario”, aldus Devos.

Wie die dodelijke slachtoffers zullen zijn? Ouderen en/of dragers van een chronische ziekte. “Uit de statistieken blijkt dat een tachtigjarige tien keer meer kans heeft om te sterven dan een zestigjarige. Geen enkel kind, zelfs geen chronisch ziek kind (diabetes, ...), is tot nu toe gestorven.”

Voorzorgsmaatregelen

Net om een “groot” aantal dodelijke slachtoffers te vermijden, is het volgens de arts van het grootste belang om preventieve maatregelen te treffen.

Met fase 1, waarbij verspreiding van het virus wordt voorkomen met o.a. quarantaine en hygiënemaatregelen, fase 2 waarbij massabijeenkomsten worden verboden, en een controversiële fase 3 waarin scholen worden gesloten, openbaar vervoer wordt stilgelegd, … “Het is mogelijk dat fase 2 of 3 erin slaagt de verspreiding van het virus te stoppen”, zegt Devos. “Slechts een paar honderd mensen zullen geïnfecteerd zijn en ziekenhuizen zullen niet overboekt zijn. Dat hopen we. Pas dan, als het nog nodig is, komt de ziekenhuisfase: we hebben de ziekte niet voldoende kunnen indammen en de ziekenhuizen zijn verzadigd.”

De absolute prioriteit is om te voorkomen dat we naar 850.000 geïnfecteerden gaan. Dat is nog steeds haalbaar. Het hangt af van het feit of iedereen zich voorbeeldig gedraagt

Heisa

“De absolute prioriteit is om te voorkomen dat we naar 850.000 geïnfecteerden gaan. Dat is nog steeds haalbaar”, stelt Devos. “Het hangt af van het feit of iedereen zich voorbeeldig gedraagt. Daarom maken de autoriteiten zo’n mediaheisa: het lijkt een beetje op de brandpatrouilles in de bossen van de Provence: tot zolang de brand niet is uitgebroken, wordt gezegd dat ze overdrijven. Als het vuur opsteekt en aanwakkert, zullen ze overweldigd worden. Je moet dus voorzichtig zijn en de hygiënevoorzorgen respecteren.”

