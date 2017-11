Belgisch comité vraagt vrijlating van "oudste politieke gevangene in Europa" Redactie

21u18

Bron: Belga 0 AFP Georges Ibrahim Abdallah met zijn advocaat Jacques Verges tijdens het proces in 1986. Een Belgisch comité vraagt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om bij de Franse autoriteiten aan te dringen op de vrijlating van Georges Ibrahim Abdallah, een Libanese militant die sinds 1984 achter de tralies zit en tot levenslang is veroordeeld wegens betrokkenheid bij de moord op twee diplomaten.

Georges Ibrahim Abdallah was één van de leiders van de Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises (FARL). Ten tijde van de Israëlische invasie in 1982 vermoordde die groep een Amerikaanse en een Israëlische soldaat. Abdallah werd twee jaar later opgepakt in Lyon en eerst veroordeeld tot vier jaar celstraf en in 1987 uiteindelijk tot levenslang.

Abdallah had al sinds 1999 vrij kunnen komen, maar al zijn verzoeken zijn tot dusver geweigerd. Volgens het comité is hij "de oudste politieke gevangene in Europa". "Wij weigeren eindeloze straffen voor politieke gevangenen, vooral omdat nieuwe antiterreurwetten onze vrijheden bedreigen", zo stelt het comité.

De oproep is ondertekend door 300 mensen en 35 organisaties. Onder meer Kamerlid Marco Van Hees (PVDA), Ludo De Brabander van Vrede vzw, Vlaamse academici en advocaten van het "Progress Lawyers Network" steunen de oproep.