Belgisch biotechbedrijf krijgt 14,3 miljoen dollar van stichting Bill & Melinda Gates ADN

13 juni 2019

16u37

Bron: Belga 3 Het biotechbedrijf Univercells, gevestigd in Gosselies (Charleroi) en met een productiesite in Nijvel, heeft een subsidie van 14,3 miljoen dollar (12,7 miljoen euro) gekregen van de Bill & Melinda Gates Foundation.

Dat heeft het bedrijf vandaag zelf bekendgemaakt. Het geld moet de onderneming en haar Nederlandse partner Batavia Biosciences toelaten om een goedkoper productieproces te ontwikkelen met het oog op het commercialiseren van een vaccin tegen mazelen en rodehond. Univercells gaat zijn bioproductieplatform NevoLine aanpassen om dat type van vaccin aan een betaalbare prijs te kunnen aanbieden in ontwikkelingslanden.

"Het gebrek aan betaalbare vaccins remt de vaccinatieprogramma's af in de ontwikkelingslanden", klinkt het. "De huidige productietechnologie voor vaccins vergt hoge investerings- en exploitatiekosten en vormt geen rendabele en duurzame oplossing voor de toekomst. Univercells wil dus een alternatief bieden met vereenvoudigde fabrieken gebaseerd op geïntensiveerde en geautomatiseerde productietechnologie."

In het akkoord met de stichting is voorts voorzien dat Univercells ook het gebruik van nieuwe technologie voor het toedienen van vaccins zal onderzoeken. Het is al het tweede project van Univercells met de Bill & Melinda Gates Foundation.