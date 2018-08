Belgisch bedrijf mag 1.200 IT'ers tewerkstellen bij Europese Commissie: "De grootste raamovereenkomst ooit gesloten voor IT-diensten" AW

16 augustus 2018

09u58

Bron: Belga 0 IT-dienstenleverancier Modis België heeft een overeenkomst ondertekend met de Europese Commissie voor de tewerkstelling van 1.200 informatici. Dat kondigt Modis, onderdeel van de Zwitserse Adecco-groep, vandaag aan. Het vierjarige contract, met een maximale waarde van 500 miljoen euro, is volgens het bedrijf "de grootste raamovereenkomst die binnen de EU-instellingen ooit is gesloten voor IT-diensten".

Modis, dat een openbare aanbesteding won, is de leidinggevende partij binnen de raamovereenkomst. Het zal dan ook het gros van de 1.200 IT'ers aanleveren voor de Europese Commissie en een aantal Europese agentschappen.

Modis stelt momenteel in Europa ongeveer 10.000 IT'ers tewerk, bij bedrijven als IBM, Ericsson, HP, Telenet en de Vlaamse overheid. "De troef van Modis is dat het kan inspelen op de schaarste aan IT'ers op de Belgische arbeidsmarkt door een beroep te doen op zijn andere vestigingen over heel Europa", klinkt het.