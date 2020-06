België zou 17 miljard bijdragen aan Europees relanceplan TTR

17 juni 2020

11u56

Bron: belga 4 Volgens voorlopige berekeningen van de overheid zal België in totaal ongeveer 17,4 miljard moeten bijdragen aan het herstelfonds van 750 miljard euro dat de Europese Commissie eind mei heeft voorgesteld. Dat schrijven Knack en Le Soir vandaag. De berekening houdt geen rekening met eventuele eigen inkomsten die de Europese Unie zou kunnen genereren.

Volgens de berekeningen zal België tussen 2028 en 2058 zo'n 17,4 miljard euro bijdragen aan de terugbetaling van de leningen die de Europese Commissie zal aangaan. Het gaat om 580 miljoen euro per jaar. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de 500 miljard euro die de Commissie in de vorm van subsidies wil besteden. De overige 250 miljard zijn kredieten die geen financiële impact zouden hebben.

Ook de Belgische bijdrage aan de Europese begroting zou in de nieuwe plannen van de Europese Commissie toenemen, met 1,5 miljard euro over zeven jaar, of ongeveer 214 miljoen per jaar.



Rechtstreeks zou België de komende jaren van minstens 5 miljard euro uit het herstelfonds kunnen genieten, bovenop de voordelen die voortvloeien uit het vrijwaren van de Europese eenheidsmarkt.