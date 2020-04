België zoekt 2.000 coronaspeurders IB

21 april 2020

05u59

Bron: Belga 8 Vlaanderen, Brussel en Wallonië gaan 2.000 speurders aanwerven die mee moeten helpen de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zij moeten op zoek gaan naar mensen die mogelijk met het coronavirus zijn besmet geraakt.

Het gaat om zogenaamde contact tracers, die nagaan met wie besmette personen contact hebben gehad. Vervolgens zoeken ze die contactpersonen op en vragen ze zich te laten testen. Wie positief test, moet twee weken in quaran­taine blijven. Dat meldt De Tijd.

Zolang er geen vaccin is, is door de besmettelijkheid van het coronavirus een onbezorgde terugkeer naar de normaliteit niet mogelijk. Als het normale leven gewoon zou worden hervat, dreigt het virus zich snel te verspreiden en kunnen onze ziekenhuizen al binnen enkele weken op hun maximumcapaciteit botsen. Een nieuwe lockdown is dan onvermijdelijk.

Het opleiden van de speurders is een bevoegdheid van de regio's. Tijdens een vergadering van de ministers van Volksgezondheid bespraken de regio's gisteren hoe ze de patiëntenopvolging gaan organiseren. Vlaanderen heeft 1.200 speurders nodig, Wallonië 600 en Brussel 200.