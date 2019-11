België zit niet op schema voor Europese klimaatambities 2020 ttr

02 november 2019

10u34

Bron: De Tijd 12 Uit een Europees rapport blijkt dat België met de huidige beleidsmaatregelen de Europese klimaatambities 2020 niet zal halen. Meer zelfs, bij een ongewijzigd beleid is de Belgische CO2-reductie in 2030 bijna twee derde kleiner dan beloofd. Dat bericht De Tijd.

Tegen 2030 moet België de CO2-uitstoot met 35 procent verminderen, maar uit berekeningen van het Europees Milieu-Agentschap (EMA) blijkt dat het om een daling van slechts 13,3 procent zou gaan. Een kloof van maar liefst 21,7 procentpunten. De tijd dringt, maar door de aanslepende regeringsvorming ziet het er niet naar uit dat er snel iets zal veranderen.

Ons land moet echter tegen eind dit jaar een nationaal klimaat- en energieplan indienen. De Europese Commissie zal dit plan nauwlettend opvolgen. Als België zich niet aan dat plan houdt, dan zullen er sancties volgen. Eerder al bleek dat België niet bepaald goed bezig is. De Europese Commissie publiceerde in juni al een evaluatie van alle nationale klimaat- en energieplannen 2030 waaruit bleek dat de plannen van ons land niet voldoen om de klimaatcrisis te bedwingen.

België moet streven naar 25 procent groene energie in 2030. Dat is 6,5 procent meer dan wat de verschillende overheden in ons land uitkwamen. De deadline van 2020 staat op 13 procent groene energie, zo’n vier procent meer dan wat vorig jaar op de teller stond. Europa eist bijgevolg een aantal concrete maatregelen en een tijdschema om het aandeel hernieuwbare energie op te trekken, zo meldt De Tijd.