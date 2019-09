België zit in slechte financiële papieren, maar Kamerdebat over begroting is niet voor meteen HAA

04 september 2019

18u49

Bron: Belga 10 Een parlementair debat over de slechte budgettaire situatie van ons land is niet voor meteen. De regering gaat alvast een nieuwe noodbegroting met voorlopige twaalfden indienen. CD&V pleit ervoor om die noodbegroting op te waarderen en een reeks politiek ongevoelige maatregelen te nemen die een verdere verslechtering helpen voorkomen.

De budgettaire toestand van België ziet er niet rooskleurig uit. Een nieuw rapport van het Monitoringcomité - de groep topambtenaren die de begroting in het oog houdt - zegt dat het structureel tekort zou oplopen tot 11,8 miljard euro in 2024.

In de Kamer vragen verschillende fracties hierover een debat in het parlement. Maar de commissie Financiën en Begroting komt maar op 17 september bijeen om haar verdere werkzaamheden vast te leggen. Twee dagen later, op 19 september, is de eerste plenaire vergadering gepland. Het ligt echter nog niet vast of de regering in lopende zaken dan ondervraagd kan worden. Volgende week vergaderen ligt moeilijk, omdat heel wat partijen dan hun fractiedagen organiseren.

Sinds de val van de regering in december werkt ons land met een noodbegroting. Per kwartaal worden zogeheten voorlopige twaalfden gestemd, waardoor de overheid per maand niet meer mag uitgeven dan voorzien is in de laatste goedgekeurde begroting. Een volwaardige nieuwe begroting is nog niet voor meteen. Er is nog lang geen nieuwe regering in zicht en de regering in lopende zaken beschikt in de verste verte niet over een meerderheid.

Minibegroting

Uit noodzaak legt de regering in lopende zaken binnenkort een nieuw ontwerp neer om voorlopige twaalfden te stemmen voor de laatste maanden van het jaar. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten hoopt dat die noodbegroting een "upgrade" kan krijgen tot een soort minibegroting, met maatregelen die de budgettaire situatie wat kunnen opkrikken. "Het zou dan gaan om eerder administratieve maatregelen die niet politiek gevoelig zijn", zegt hij.

N-VA-fractieleider Peter De Roover is bereid om aan zo'n oefening met politiek ongevoelige maatregelen mee te werken. "We willen zeker bekijken of het mogelijk is om een aantal maatregelen te nemen. Maar je mag daar niet al te veel van verwachten: dit gaat het budgettaire probleem niet oplossen. Daarvoor is een echte begroting nodig en dat is in de regel de neerslag van beleidskeuzes.”