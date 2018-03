België zet Saoedi's uit Grote Moskee mvdb

07 maart 2018

12u03

Bron: De Tijd 0 De federale regering gaat de concessie die Saoedi-Arabië kreeg voor het uitbaten van de Grote Moskee in Brussel stopzetten. Daarmee volgt het een aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart 2016, schrijft De Tijd.

Koning Boudewijn gaf in 1969 die concessie voor 99 jaar aan Saoedi-Arabië, maar daar komt dus vroegtijdig een einde aan. De Grote Moskee in het Jubelpark ligt al een tijdje onder vuur als broeihaard voor radicalisering. Een Belgische delegatie trok afgelopen najaar naar Saoedi-Arabië om gesprekken op te starten over het stopzetten van de concessie van de Grote Moskee. Ook dat was een van de aanbevelingen van de aanslagencommissie.

Het beheer van de Grote Moskee zal volgens De Tijd worden toegekend aan een Belgische uitbater en financier. Het zou ook de bedoeling dat de moskee een vergunning aanvraagt bij het Brussels Gewest.