België zal zich dit jaar niet meer aansluiten bij verhoogde ambities van klimaattop: “Eerst nationaal plan” kg

14 december 2018

20u15

Bron: Belga 0 België zal zich niet snel aansluiten bij de 'High Ambition Coalition' die werd gevormd op de klimaattop in Katowice, Polen (COP24). Vlaanderen wil er zich pas over buigen als het Belgische Energie- en Klimaatplan van federaal minister Marie-Christine Marghem er ligt en dat wordt pas eind dit jaar verwacht.

Een kleine dertig landen hebben op de klimaattop opgeroepen om het tempo van de strijd tegen de klimaatverandering te versnellen. Nederland en Luxemburg, mede-ondertekenaars van een Benelux-verklaring aan de Europese Unie voor meer klimaatambitie, ondertekenden de tekst.



België was (nog) niet in staat te tekenen, bij gebrek aan akkoord van de Vlaamse regering. "Vlaanderen moet er nog over nadenken, en heeft geen 'nee' gezegd", zei Marghem in Polen. Volgens haar bleef de deur op een kier voor een latere ondertekening.

Wachten op nationaal plan

Na de Vlaamse ministerraad van vandaag valt te horen dat Vlaanderen zich pas over de vraag zal buigen als het Energie- en Klimaatplan af is. Het heeft geen zin om grotere ambities te formuleren als niet duidelijk is op welke manier die kunnen worden gehaald, is de redenering.



De Vlaamse regering hanteert dus hetzelfde standpunt als bij de verdeling van de klimaatinspanningen voor de periode van 2020 tot 2030. Marghem zei vorige week daar al aan te willen beginnen, maar ook toen liet minister Joke Schauvliege weten het nationale plan af te wachten.

“Betreurend”

In een reactie zegt federaal minister van Milieu, Energie en Duurzame Ontwikkeling Marghem dat ze "akte neemt van het Vlaamse standpunt", maar dat ze het "diep betreurt".



"Het imago van België in het buitenland wordt nog maar eens bezoedeld door een totaal gebrek aan ambitie van één gewest. Het is ook een slag in het gezicht voor het gigantische werk van de volledige Belgische delegatie in Katowice", aldus de minister