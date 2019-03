België werkt volop aan repatriëring kinderen van IS-strijders Ann De Boeck

29 maart 2019

09u29 0 De regering werkt actief aan de repatriëring van kinderen die zich in Syrische kampen bevinden. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) na het nieuws dat er sinds de val van Baghouz in Syrië al twee Belgische kinderen zouden overleden zijn.

"Het standpunt van de regering is duidelijk: we moeten kinderen van minder dan tien jaar terughalen, en met een beoordeling van geval per geval ook kinderen ouder dan tien", zegt Geens, die in het parlement toelichting gaf bij de situatie.

Hoe ver het staat met de repatriëring, wil Geens niet kwijt omdat de situatie delicaat is. "Het zou contraproductief zijn om er veel over te zeggen", aldus de minister. "Veel contacten werden wel al ondernomen." Zijn diensten zouden volop samenwerken met Belgische en internationale organisaties om een beeld te vormen van het aantal Belgische kinderen, en kinderen die aanspraak maken op onze nationaliteit, en waar ze zich ongeveer bevinden in Syrië.

Dat de leefomstandigheden in de Syrische kampen steeds moeilijker worden, maakt snel ingrijpen noodzakelijk. "We hopen de situatie weldra te kunnen blokkeren, tenminste voor de prioritaire gevallen."