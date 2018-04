België vraagt uitlevering van Limburgse Syriëstrijdster die in Turkije 10 jaar cel kreeg ADN

13 april 2018

11u08

Bron: Belga 4 België heeft aan de Turkse overheid gevraagd om een Syriëstrijdster uit het Limburgse Beringen aan ons land uit te leveren. Dat meldt de krant Het Belang van Limburg en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

Het gaat om de 28-jarige Amina Ghezzal, een vrouw uit Beverlo die in Turkije intussen tot 10 jaar cel is veroordeeld omdat ze lid was van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

Ghezzal vertrok in oktober 2013 uit België om haar toenmalige vriend achterna te reizen naar Syrië. Die man zou in Syrië om het leven gekomen zijn toen Ghezzal hoogzwanger was. In januari werd de 28-jarige vrouw opgepakt in Turkije toen ze daar opdook, samen met haar nieuwe echtgenoot: een Syrische imam. Naar eigen zeggen was ze gevlucht voor IS. Ze zou al die tijd voor de terreurorganisatie gewerkt hebben als vertaalster.

Een rechtbank in de Turkse stad Kayseri veroordeelde haar nu tot 10 jaar opsluiting. Haar huidige echtgenoot kreeg 3 jaar, 1 maand en 15 dagen wegens hulp aan IS.