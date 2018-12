België voert voor het eerst Russische wijn in kv

17 december 2018

17u35

Bron: Belga 0 De voorbije dagen zijn 6.000 flessen Russische wijn ingevoerd in België. Dat is een primeur voor ons land en de Europese Unie, zegt Dimitri Bonte van distributeur Start2Taste. Hij stelde de wijnen voor tijdens een persconferentie in aanwezigheid van de Russische ambassadeur in België.

Ambassadeur Alexander Tokovine toonde zich opgetogen over de samenwerking. In een tijd van spanningen tussen het Westen en Rusland, onder meer over de crisis in Oekraïne, prijst Tokovine "de wil om meer samen te werken in nieuwe sectoren". Hij hoopt dat de Belgen er een beter begrip door krijgen van het hedendaagse Rusland.

De wijnen komen van vijf domeinen in de omgeving van de Zwarte Zee. De Russen rekenen erop dat ook andere Europese landen de wijnen zullen invoeren.