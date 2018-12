België voert onderzoek naar Chinese telecomleverancier Huawei IB TTR

07 december 2018

04u45

Bron: Belga 6 Nadat de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland Huawei gebannen hebben, neemt ook België de Chinese telecomleverancier onder de loep.

Het Centrum voor Cybersecurity (CCB), dat onder de bevoegdheid van eerste minister Charles Michel (MR) valt, gaat na of de overheid Huawei van onze markt moet weren. Dat meldt De Tijd vandaag. Het bedrijf is de netwerkleverancier van de operatoren Proximus en Orange Belgium.

Eigen objectieve risicoanalyse

"We hebben recent via nationale en internationale kanalen objectieve studies opgevraagd die aantonen dat het gebruik van Huawei-technologie risico's met zich meebrengt", zegt Miguel De Bruycker, de topman van het CCB. "We hebben contact opgenomen met academische-, civiele- en overheidsinstanties. Ons doel is een eigen, objectieve risicoanalyse uitvoeren. Om voor ons land een gefundeerd advies uit te brengen over Huawei.”

Andere landen, de VS op kop, waarschuwen al jaren dat de netwerkapparatuur van Huawei voor de Chinese overheid en haar leger de deur openzet voor spionage. Tot op heden bleef het bij verdachtmakingen, bewijzen zijn vooralsnog niet geleverd.

“Niets te vrezen”

De Belgische tak van de Chinese leverancier van smartphones en netwerktechnologie Huawei gaat het onderzoek van het Centrum voor Cybersecurity (CCB) met vertrouwen tegemoet. “We hebben niets te vrezen. We werken volledig in lijn met de regelgeving, die op vlak van netwerkinfrastructuur erg streng is”, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

