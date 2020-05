België voerde maskers uit ondanks tekort, maar “maskers die naar Monaco gingen waren niet van Belgische Staat” AW ES

02 mei 2020

10u24

Bron: Belga 8806 De mondmaskers die vanuit België naar Monaco werden aangeleverd, kwamen via België naar de stadstaat in Zuid-Frankrijk, maar ze waren geen eigendom van de Belgische staat, zo liet de Monegaskische regering zaterdag weten. Ondanks de tekorten in eigen land heeft België sinds 15 maart toch 284 vergunningen toegekend om mondmaskers, brillen en andere beschermingsmiddelen uit te voeren naar landen buiten de EU, zo schreef De Tijd zaterdag. Vele leveringen gingen naar Monaco.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Het Vorstendom Monaco is een klant van de luchthaven van Luik. Er werden via Luik Monegaskische orders doorgegeven aan China, niet meer en niet minder”, zo reageert Frédéric Cauderlier, woordvoerder van de prinselijke regering van Monaco en oud-woordvoerder van Charles Michel toen die nog premier van België was.

“Andere bestellingen zijn geplaatst door Brussels Airport, Amsterdam, Luxemburg, Parijs, Milaan, enz. Deze maskers zijn nooit van België geweest”, voegt Cauderlier eraan toe.

“284 vergunningen ondanks tekorten en exportverbod”

Ondanks nationale tekorten heeft België sinds 15 maart 284 vergunningen verleend voor het exporteren van mondmaskers, veiligheidsbrillen en andere beschermingsmiddelen naar landen buiten de EU, constateerde De Tijd zaterdag. Dat betekent dat er sindsdien nog elke dag gemiddeld zes ladingen met mondmaskers en andere beschermingsmiddelen uit België zijn uitgevoerd. Sinds 15 maart is er in de Europese Unie ook een exportverbod op “persoonlijke beschermingsmiddelen” van kracht. Alleen als een lidstaat uitdrukkelijk toestemming geeft, kan een dergelijke overbrenging de Europese grens overschrijden.

Volgens de woordvoerster van de FOD Economie, Chantal De Pauw, werden de meeste vergunningen (116) afgegeven op basis van “contractuele en commerciële verplichtingen”. Voor het overige werden 103 vergunningen afgegeven in het kader van “humanitaire hulp”, 56 met betrekking tot “bedrijfsinterne” zendingen en de andere negen vergunningen kwamen overeen met “giften of zendingen naar familieleden”. Verdere details over de 284 ladingen, zoals de hoeveelheden, welke bedrijven nog mochten exporteren en naar welke landen ze zijn vertrokken, werden niet gegeven.

Monaco had zijn maskers zelf besteld en gekocht in China. “Degenen die door Luik transiteerden, bleven maar een paar uur op het asfalt voordat ze over de weg werden vervoerd”, merkt Frédéric Cauderlier op.