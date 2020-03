België vernietigde stock uit 2009 van zowat zes miljoen FFP2-maskers, zonder ze te vervangen ADN

23 maart 2020

19u56

Bron: Belga 1148 België heeft een strategische voorraad van miljoenen mondmaskers van het type FFP2 vernietigd. Uit besparingsoverwegingen werden ze niet vervangen. Dat schrijft het Franstalige weekblad Le Vif maandag op zijn website.

Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus zoeken de Belgische autoriteiten alom naar beschermingsmaskers, onder meer van het type FFP2. Pittige kanttekening daarbij is dat ons land zowat zes miljoen vervallen mondmaskers van dat belangrijke type heeft vernietigd.

H1N1-griep

De mondmaskers werden aangekocht naar aanleiding van de H1N1-griepepidemie in 2009. In 2017 werd besloten om ze te vernietigen. Uit besparingsoverwegingen heeft minister Maggie De Block (Open Vld) daarop beslist de stock niet te hernieuwen, zo schrijft le Vif. Het weekblad baseert zijn informatie op een kopie van het proces-verbaal van de bijeenkomst van de Risk Management Group op 6 februari.

“Plan voor roterende stock”

“De FOD Volksgezondheid werkt aan een plan om een roterende voorraad uit te rollen”, stelt het kabinet van De Block intussen in een reactie op het artikel in Le Vif. Het kabinet zegt dat een strategische voorraad was gestockeerd bij Defensie, maar “niet in goede omstandigheden”. De stock werd vernield omdat de maskers onbruikbaar waren geworden.

Daarop is aan de FOD gevraagd om een plan voor een nieuwe strategische voorraad voor te bereiden. Daarbij wil men anders te werk gaan. “Om de fouten van het verleden te vermijden” werkt de overheidsdienst aan een roterende voorraad, waarvan een deel regelmatig opnieuw op de markt wordt gebracht. “Dat is uiteraard meer complex, en het vraagt meer tijd, maar het aankopen van maskers zonder plan komt neer op verspilling van belastinggeld”, aldus het kabinet.

