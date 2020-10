België verbiedt dit jaar export van griepvaccins naar andere landen KVDS

06 oktober 2020

07u32

Bron: Belga 2 De Belgische autoriteiten hebben besloten om de export van griepvaccins naar andere landen dit jaar te verbieden. Dat meldt L'Echo . De krant wijst er ook op dat een dergelijke maatregel zelden wordt genomen.

Om te kunnen voldoen aan een potentieel hogere vraag dan anders, beschikt de Belgische overheid dit jaar over 2,9 miljoen seizoensgriepvaccins. Dat is ongeveer 10 procent meer dan voorgaande jaren. Alle drie de vaccins in kwestie zijn in voldoende hoeveelheid verkrijgbaar.

Indekken

De autoriteiten willen zich echter indekken en een Koninklijk Besluit verbiedt nu "de verkoop of levering van medicijnen aan mensen die in een andere EU-lidstaat zijn gevestigd" (groothandelaren, ziekenhuizen, apothekers) "of het vervoer van medicijnen naar een plaats buiten België ".





Om te voldoen aan de Europese regelgeving heeft het verbod alleen betrekking op een medicijn dat precair is vanuit gezondheidsoogpunt en is het verbod beperkt in de tijd: het loopt af op 28 februari 2021. "Exportverboden moeten zo beperkt mogelijk blijven", stelt Ann Eeckhout, woordvoerder van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

De uitdaging is om te anticiperen op een mogelijke niet-voorraad. "Het hoofddoel is om de vaccins die voor ons land bestemd zijn effectief in ons land te houden, waar ze ook worden geproduceerd. De loten die sowieso bestemd zijn voor een andere lidstaat, zelfs als ze in België zijn geproduceerd, vallen niet onder het exportverbod", aldus het FAGG. GSK, dat in België vaccins voor de hele wereld produceert, kan dus griepvaccins blijven exporteren.

Lees ook: Waarom allochtone gemeenschap zo moeilijk bereikt wordt: “Ze denken dat het virus is uitgevonden door de overheid” (+)

Bekijk ook: Trump is terug in het Witte Huis

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)