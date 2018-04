België twee plaatsen vooruit in index persvrijheid TK

25 april 2018

06u43

Bron: Belga 1 In sommige Europese democratische landen, zoals Malta, Tsjechië, Servië en Slovakije, is de persvrijheid bedreigd. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van Reporters zonder Grenzen (RSF). Noorwegen voert nog altijd de lijst aan wat betreft persvrijheid. België staat op de zevende plaats in de index van de RSF.

De ngo maakte vandaag de resultaten bekend van zijn jaarlijks rapport. Uit de '2018 World Press Freedom Index' blijkt dat Europa, de regio waar het traditioneel het best gesteld is met de persvrijheid, het slechter doet dan andere jaren. Vier landen zakken erg ver terug in de lijst: Malta (18 plaatsen gezakt naar 65), Tsjechië (11 plaatsen gezakt naar 34), Servië (10 plaatsen gezakt naar 76) en Slovakije (ook 10 plaatsen gezakt naar 27). "In deze landen maken toppolitici zich schuldig aan vijandigheid, beledigingen en juridische acties tegen journalisten", luidt het in het rapport van RSF.

Noorwegen staat opnieuw bovenaan de lijst wat betreft persvrijheid, gevolgd door Zweden, Nederland en Finland. Helemaal onderaan de ranking treffen we Noord-Korea aan, op de 180ste plaats, gevolgd door Eritrea (179) en Turkmenistan (178).

België doet twee stappen vooruit in de index van RSF: ons land wipt van de negende plaats in 2017 naar de zevende in 2018. De ngo looft vooral de onafhankelijke media in België, de pluriformiteit van de pers en de wet op de bescherming van de journalistieke bronnen.

Vijanden van het volk

Maar vijandigheid tegenover de media, openlijk aangemoedigd door politieke leiders, en de inspanningen van autoritaire regimes om hun visie op te leggen aan de journalisten, bedreigen nog altijd bepaalde democratieën, zegt Christophe Deloire van RSF. De ngo stelt ook vast dat die vijandigheid tegenover de pers niet alleen te vinden is in autoritaire landen zoals Turkije en Egypte. "Meer en meer democratisch verkozen leiders zien de media niet langer als een deel van de democratie, maar als een tegenstander."

De ngo verwijst onder meer naar de Verenigde Staten. Onder het presidentschap van Donald Trump zijn de VS opnieuw gezakt, deze keer naar de 45ste plaats (tegenover plaats 43 in 2017). "Trump is een liefhebber van media-bashing. Hij beschouwt journalisten als 'vijanden van het volk', een term die Jozef Stalin ooit gebruikte", luidt het.