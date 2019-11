België trekt NAVO-bijdrage op kv

28 november 2019

18u12

Bron: Belga 0 De Belgische bijdrage aan het NAVO-budget stijgt in de periode 2021-2024 van 1,95 tot 2,10 procent van het totale budget van de verdragsorganisatie, goed voor een jaarlijkse som van 3,5 miljoen euro. Dat werd vernomen in diplomatieke- en regeringskringen.

De 29 NAVO-lidstaten zijn het eens geraakt over een nieuwe financiële regeling. Die komt er vooral op vraag van de Verenigde Staten, die hun bijdrage al langer willen afbouwen.

De VS staan momenteel in voor iets meer dan 22 procent van het NAVO-budget, goed voor 2,37 miljard euro in 2019. Dat wordt vanaf 2021 afgebouwd naar 16,35 procent. Duitsland, dat momenteel 14,7 procent van het budget op zich neemt, trekt dat op naar het niveau van de Verenigde Staten. Frankrijk doet niet mee aan de oefening en blijft op 10,5 procent.



Ook ons land gaat (iets) meer bijdragen. Momenteel is België goed voor 1,95 procent van het NAVO-budget, en dat wordt opgetrokken tot 2,10 procent. In totaal gaat het om een jaarlijks kostenplaatje van 3,5 miljoen euro, dat uit de pot van Buitenlandse Zaken en Defensie moet komen.

De NAVO-lidstaten sloten in 2014 een akkoord om hun bijdrage tegen 2024 op te trekken naar 2 procent van hun nationale BBP. Op dit moment voldoen acht lidstaten daar al aan: de VS, Griekenland, Estland, Letland, Litouwen, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Polen.