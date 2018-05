België stuurt tientallen extra soldaten naar Irak SVM

04 mei 2018

11u47

Bron: Belga 5 Ons land breidt zijn militaire aanwezigheid in Irak gevoelig uit. Vanaf midden mei zullen meer dan honderd Belgische soldaten deelnemen aan de internationale coalitie tegen IS. De ministerraad ging daarmee in op de vraag van de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis om meer troepen te sturen. Vandaag zijn er 43 Belgische militairen aanwezig in Irak.

De Internationale Coalitie zag in september 2014 het levenslicht. Ze telt intussen 75 leden. De meest zichtbare bijdrage van ons land is de inzet van F-16's in de strijd tegen IS boven Irak en Syrië. Dat gebeurt vanop een luchtmachtbasis in Jordanië, in een beurtrol met Nederland. "De strijd tegen terrorisme is en blijft onze prioriteit. Ik ben trots dat we onze bijdrage aan de Internationale Coalitie tegen IS kunnen verhogen", reageert minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).

Na de militaire nederlaag van terreurgroep IS in Irak is een volgende fase in de operatie aangebroken: de stabilisatiefase. "We hebben geleerd uit wat er in Libië gebeurd is", aldus minister Vandeput. "De inspanning volhouden is noodzakelijk om Irak alle kansen te geven op een democratische toekomst waarin terreur geen rol speelt."

Drie pijlers

De bijdrage van ons land zal uit drie pijlers bestaan. Vooreerst is er de heropbouw en advisering van de veiligheidsdiensten. België levert al langer een bijdrage aan de 'building partner capacity' en de 'train, advise and assist'-opdracht van de Coalitie. Daarvoor zijn er vandaag al 43 militairen aanwezig in Bagdad en Erbil. Dat aantal verhoogt naar 80.

Vanaf midden mei tot eind dit jaar zet Defensie ook een dertigtal militairen in om de werk- en leefomstandigheden te verbeteren van de coalitietroepen op de luchthave van Erbil. Daarnaast zullen vier militairen vanaf november vanuit het hoofdkwartier in buurland Koeweit een jaar lang meewerken aan de planning van de heropbouw van Irak.