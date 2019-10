België stuurt sanitair attaché naar China HAA

23 oktober 2019

07u27

Bron: Belga 0 België krijgt binnenkort een 'sanitair attaché' in China. Dat melden de kranten van Sudpresse. De federale regering heeft de aanstelling goedgekeurd van een FAVV-agent (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) bij de Belgische ambassade in Peking.

"Bij het creëren van deze functie hebben we een duidelijk doel: het opheffen van Chinese embargo's op onze export van rundvlees, varkensvlees en pluimvee", zegt minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) in de Waalse kranten. Door dit embargo dat bijna 20 jaar geleden werd opgelegd, heeft België nooit de gelegenheid gehad zijn rundvlees aan de Chinezen te verkopen.

De FAVV-medewerker zal instaan voor de ondersteuning van sanitaire en fytosanitaire technische dossiers, met als doel Belgische bedrijven weer landbouwproducten te laten exporteren. Hij of zij zal ook de contacten met de bevoegde autoriteiten vergemakkelijken en de uitvoering van samenwerkingsovereenkomsten stimuleren. De attaché zal naar verwachting volgend voorjaar na opleiding zijn functie opnemen. Hij of zij wordt ook geaccrediteerd voor andere landen, zoals Vietnam of Taiwan.