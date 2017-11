België stuurt extra militairen naar Afghanistan HA

Bron: Belga 6 Photonews (Archieffoto) België verhoogt het aantal militairen dat ingezet is in de NAVO-missie 'Resolute Support' in Afghanistan, van een zestigtal militairen nu naar ongeveer negentig soldaten volgend jaar. Dat blijkt uit het plan operaties 2018 van Defensie, dat minister van Defensie Steven Vandeput vandaag voorstelde na goedkeuring door de ministerraad. In Afghanistan trainen, adviseren en assisteren de NAVO-troepen de lokale veiligheidsdiensten.

België zet zijn deelname aan de missie in 2018 dus voort en breidt die uit. Dat gebeurt zowel in het hoofdkwartier van de alliantie in Kaboel als bij het commando in Masar-E-Sharif in het noorden van Afghanistan, waar de Belgische troepen steun bieden aan het Duits contingent.

Ongeveer acht militairen blijven in Kaboel als stafmedewerkers in het hoofdkwartier van 'Resolute Support', voor het uitvoeren van beveiligings- en inlichtingentaken. In Masar-E-Sharif zal Defensie een 45-tal steunfuncties innemen in het 'Train, Advise, Assist Command - North' (TAAC-N). Vanaf midden maart volgend jaar voert België de controle van de veiligheidszone in de nabijheid van die basis uit, de zogeheten 'force protection', met een veertigtal militairen. Op TAAC-N zullen dus zowat 85 Belgische militairen zijn ingezet.

Het groene licht voor de versterking van de Belgische troepen in de NAVO-missie komt daags na de vergadering van de 29 defensieministers binnen de NAVO. Daar had secretaris-generaal Jens Stoltenberg al aangekondigd dat bijna 3.000 bijkomende soldaten de rangen van Resolute Support in de loop van 2018 zullen versterken. Dat brengt het totale aantal militairen in die missie op ongeveer 16.000.

BELGA Defensieminister Steven Vandeput (N-VA).