België stijgt vijf plaatsen op index gendergelijkheid

17 december 2019

Bron: Belga 4 België is erop vooruitgegaan wanneer het op gendergelijkheid aankomt. Dat blijkt vandaag uit de Global Gender Gap Index, een toonaangevende lijst van het Wereld Economisch Forum (WEF) die de emancipatie van vrouwen meet. Ons land steeg in vergelijking met 2018 vijf plaatsen en staat nu gerangschikt als 27ste. Volgens de studie is bij ons inmiddels 75 procent van de ongelijkheidskloof gedicht.

De Scandinavische landen voeren de rangorde opnieuw aan: IJsland, Noorwegen, Finland en Zweden zijn goed voor de top vier. Op vijf staat Nicaragua, gevolgd door Nieuw-Zeeland, Ierland, Spanje, Rwanda en Duitsland. Frankrijk bezet de 15de stek, Groot-Brittannië staat op plaats 21 en buurland Nederland duikelt elf plaatsen naar beneden en eindigt als 38ste op de lijst. Helemaal onderaan bengelen Pakistan (151), Irak (152) en Jemen (153).

Voor de rangschikking baseert het WEF zich op de mate waarin mannen en vrouwen dezelfde kansen krijgen op vlak van economische participatie, politiek empowerment, gezondheid en onderwijs. België doet het vooral goed wanneer het aankomt op onderwijs en staat in deze subcategorie op een gedeelde eerste plaats, samen met nog 34 andere landen. Het laagst scoren we op gezondheid en levensverwachting, waar ons land de 86ste plaats bekleedt.

Ook inzake economische participatie (54) is er flink wat ruimte voor verbetering. Dat is vooral te wijten aan het loonverschil tussen mannen en vrouwen voor hetzelfde werk bij ons, zo blijkt uit de indicatoren. In de subcategorie politiek empowerment staat België gerangschikt als 34ste, onder meer door een ondervertegenwoordiging van vrouwelijke ministers.

Politiek empowerment

In totaal hebben 101 landen de voorbije maanden een aanzienlijke progressie laten zien op vlak van gendergelijkheid. Vooral Albanië, Ethiopië, Mali, Mexico en Spanje maakten een grote sprong voorwaarts. Wereldwijd is nu 68,6 procent van de kloof tussen mannen en vrouwen gedicht, concluderen de onderzoekers. Toch is het rapport allesbehalve goed nieuws. Op vlak van politiek empowerment is het bijvoorbeeld nog huilen met de pet op. Vrouwen bezetten in de parlementen gemiddeld amper 25 procent van alle zitjes en bekleden wereldwijd slechts 21 procent van de ministerspostjes. De voorbije vijftig jaren waren er ook nog steeds 85 landen die in al die tijd geen vrouwelijk staatshoofd hadden.

Het WEF toont zich tot slot voor de komende decennia vrij pessimistisch. Zo zal waarschijnlijk niemand van ons tijdens zijn of haar leven een volledige gendergelijkheid meemaken, want het duurt aan dit tempo volgens het rapport nog minstens 99,5 jaar vooraleer de achterstand van vrouwen volledig is weggewerkt.

