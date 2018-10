België spil van Nigeriaanse kinderprostitutie: "We weten van meisjes die voor 5 euro seks hebben” KVE

Bron: TerZake 0 Uit een rapport van Myria, het Federaal Migratiecentrum, blijkt dat België binnen Europa is uitgegroeid tot de belangrijkste draaischijf voor Nigeriaanse prostitutienetwerken met minderjarige meisjes. “We weten van meisjes die zelfs voor 5 euro seks hebben met een klant”, zegt Franz Manuel Vandelook van de cel Mensenhandel.

“Sinds 1994 zijn we bezig met de strijd tegen Nigeriaanse prostitutienetwerken”, verklaart Vandelook in het duidingsmagazine ‘TerZake’. “En zelfs na bijna 25 jaar stellen we nog altijd vast dat vrij jonge meisjes seksueel uitgebuit worden op duizenden kilometers van huis. Maar we mogen niet wanhopig worden en moeten met alle mogelijke middelen de strijd verderzetten.”

Toch is er een opmerkelijke vaststelling: de leeftijd van de meisjes is de laatste tien jaar gedaald. “We treffen nu soms meisjes van 15 à 16 jaar en soms zelfs nog jonger achter de vitrine aan”, zegt de specialist van de federale politie. “Zeer jonge meisjes zijn gehoorzamer en dus door de prostitutienetwerken makkelijker onder de knoet te houden.”

Deze Nigeriaanse meisjes zitten verspreid over heel België, maar de meesten belanden in Brussel, in het prostitutiekwartier van Sint-Joost-ten-Node. “Deze meisjes gaan heel vaak onder de prijs. Sommigen vragen niet meer dan vijf euro.”

Het is zeer moeilijk om vat op die netwerken te krijgen. “Die criminele netwerken zijn zeer mobiel. Wanneer een meisje hier problemen heeft met de politie, wordt ze door het netwerk onmiddellijk naar een ander land overgebracht om daar verder uitgebuit te worden”, zegt Vandelook. “Daarom moeten we zeer behoedzaam te werk gaan zodat de meisjes ons niet ontglippen.”

In het Myria-rapport staat dat de toekomst er niet rooskleurig uitziet door de sterke bevolkingsaangroei in Nigeria. “Nu heeft het land ongeveer 180 miljoen inwoners. Tegen 2050 gaat dat aantal naar 400 miljoen. De vijver waaruit de mensenhandelaars kunnen rekruteren, wordt steeds groter. Wij vrezen het ergste voor de komende decennia. Daarom dat we moeten blijven gaan voor een multidisciplinaire aanpak zodat we een vuist kunnen maken tegen deze zeer goed georganiseerde netwerken”, besluit Vandelook.