België sluit nieuw migratieakkoord met Tunesië: illegalen kunnen sneller teruggestuurd worden ADN

17 juli 2018

13u07

Bron: Belga 15 Tunesiërs die illegaal in ons land verbijven zullen sneller naar Tunesië teruggestuurd kunnen worden. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft daarover vandaag een akkoord gesloten met zijn Tunesische ambtgenoot Adel Jarboui.

Staatssecretaris Francken wil met het akkoord de samenwerking met Tunesië versterken rond het terugsturen van criminelen in illegaal verblijf. Vorig jaar intercepteerde de politie in ons land 638 Tunesiërs in illegaal verblijf, van wie de meeste wegens feiten van openbare orde werden onderschept. In de Belgische gevangenissen zitten momenteel 123 Tunesiërs zonder geldige verblijfsdocumenten.

Om Tunesiërs te kunnen terugsturen, is de medewerking nodig van de Tunesische overheid. Die moet helpen bij de identificatie en laissez-passers (doorreisdocumenten) afleveren. Die samenwerking verliep tot nu toe niet optimaal. De Tunesische diensten hadden vaak te veel tijd nodig, waardoor de maximale termijn waarin iemand in een gesloten centrum kan worden opgesloten (vier of vijf maanden, tot in uiterste gevallen acht maanden) werd of dreigde te worden overschreden.



Zo maakte de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vorig jaar 129 identificatiedossiers over aan het Tunesische consulaat-generaal. Dat resulteerde in 39 princiepsakkoorden, maar er werden slechts 27 laissez-passers afgeleverd. Er werden 58 Tunesiërs effectief verwijderd. Dit jaar (tot mei) zijn 41 dossiers verstuurd en werden er acht akkoorden ontvangen. Tunesië leverde al tien doorgangsbewijzen af (twee nog voor vorig jaar) en er werden vijftien Tunesiërs effectief verwijderd.

Met het akkoord engageert Tunesië er zich toe om de identificatie binnen de 45 dagen af te ronden.

YES!!! Na Marokko nu ook een migratie- en terugkeerakkoord getekend met Tunesië! GREAT.



Live van op het centrale plein in Tunis mét vreugdedansje! 👇https://t.co/HvbJouwN2h Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Officiële ondertekening van het bilaterale migratieakkoord met Tunesië met collega Adel Jarboui. 👍❤️ pic.twitter.com/7F95iU7Jk8 Theo Francken(@ FranckenTheo) link