België scoort hoog op vlak van telewerk MDG

22 mei 2020

14u47

Bron: Belga 0 Meer dan zes op de tien (62 procent) Belgische bedienden die tijdens de lockdown aan het werk zijn, doen dat thuis. België scoort daarmee beter dan de meeste van zijn buurlanden, zo blijkt vrijdag uit een onderzoek van CASS Business School Londen, IESE Business School Barcelona en hr-dienstenverlener SD Worx.

In het onderzoek werd het telewerk van bedienden in loondienst in zes Europese landen vergeleken. Naast België werden ook Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk in het onderzoek opgenomen.

Werkcultuur

Met 62 procent van de bedienden die van thuis uit werkt, blijkt België hoog te scoren op het vlak van telewerk. Enkel in het Verenigd Koninkrijk halen de thuiswerkers een nog groter aandeel (65 procent). Maar ons land gaat dus wel Spanje (60 procent), Frankrijk (59 procent), Nederland (55 procent) en Duitsland (40 procent) vooraf.

De verschillen zijn deels te verklaren door een andere werkcultuur, zegt SD Worx. Daarnaast spelen ook de verdeling van de sectoren, de impact van de crisis en de uiteenlopende verschillende voorzorgsmaatregelen een rol.

Overschakeling

Voor 41 procent van de Belgische bedienden blijkt telewerken ook compleet nieuw te zijn. Slechts twintig procent werkte voor de coronacrisis al occasioneel van thuis uit. Voor 1 procent was het ook voor de lockdown al de normale manier van werken.

De overschakeling heeft volgens het onderzoek maar weinig invloed op de totale werktijd.

Twee derde van de Belgische bedienden besteedt evenveel tijd per dag aan het werk als voordien. Zowat 11 procent geeft aan meer te werken dan gebruikelijk, met een gemiddelde toename van bijna anderhalf uur per dag. Een op de vijf respondenten (22 procent) werkt minder dan voor de lockdown, samen goed voor gemiddeld twee en een half uur minder per dag.

Lees ook:

6 ideeën om te telewerken vanuit je living

Is telewerk slecht voor je promotiekansen? (+)