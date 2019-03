België pleit voor klimaatneutraal Europa tegen 2050 kg

22 maart 2019

16u59

Bron: Belga 0 België heeft er samen met andere landen op aangedrongen om de doelstelling van een klimaatneutraal Europa tegen 2050 op te nemen in de eindconclusies van de Europese top. Dat heeft premier Charles Michel vandaag gezegd na afloop van de top van staatshoofden en regeringsleiders in Brussel. Een Europese consensus is er echter nog niet.

In een reactie op eerdere berichten in de pers betoogde Michel dat de Belgische diplomatie reeds bij de voorbereiding van de conclusies voor de top een ambitieus klimaatbeleid had bepleit.



"En in de dynamiek van het debat zijn we vanmiddag een stap verder gegaan. We hebben samen met andere landen gepleit voor de datum van 2050 voor klimaatneutraliteit", kondigde de premier aan. Onder andere Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Spanje en de Scandinavische landen pleiten mee voor de deadline.

Top in juni

Zij beten echter hun tanden stuk op Polen en Tsjechië. Ook Duitsland stond niet te springen om de datum van 2050 in de eindconclusies op te nemen. Uiteindelijk raakten de leiders het eens om meer tijd en ruimte vrij te maken voor een diepgaand debat over de klimaatuitdagingen op de Europese top van juni.



Intussen maakt Michel zich sterk dat het klimaatbeleid één van de wervende projecten van de Europese eenmaking voor de komende jaren kan worden. Maar dan moet de uitdaging gebruikt worden als "hefboom voor meer economische ontwikkeling, om innovatie, investeringen en jobs te stimuleren". "Klimaatverandering mag geen excuus worden om te belasten", besloot hij.

