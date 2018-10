België pakt seksueel wangedrag in internationale hulpsector aan kv

18 oktober 2018

21u37

Bron: Belga 0 België voert de strijd tegen seksueel wangedrag in de internationale hulpverleningssector op. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo ondertekende vandaag een reeks engagementen in die zin. In Londen kwamen de grote spelers uit de hulpsector vandaag samen voor de internationale topontmoeting ‘Putting People First’. De afspraken kwamen tot stand in de marge van die conferentie.

"Met de ondertekening van deze internationale engagementen geeft België samen met achttien andere landen een duidelijk signaal: voor dit soort van walgelijk wangedrag hanteren we een nultolerantie", aldus De Croo.

Nadat de afgelopen maanden verschillende verhalen opdoken over seksueel misbruik in de internationale hulpverlening namen ngo's en overheden al initiatieven. Zo voerde De Croo dit voorjaar al een verstrenging in van de integriteitsverplichtingen voor alle Belgische ontwikkelingsactoren.



Ontwikkelingsorganisaties moeten een ethische code uitwerken en investeren in opleidingen rond integriteit. Ook moeten ze een vertrouwelijk advies- en meldpunt installeren en regelmatig rapporteren over klachten.

Belgische medewerker

Vooral de Britse tak van Oxfam kreeg zware kritiek voor verschillende misbruikschandalen. Daarbij was ook een Belgische medewerker van die Britse tak betrokken.

De nieuwe afspraken gaan verder op de maatregelen die De Croo de ngo's eerder dit jaar al liet nemen. Het gaat onder meer om de ondersteuning van overlevenden, slachtoffers en klokkenluiders, met verantwoordelijkheid en transparantie, het versterken van rapportering en het aanpakken van straffeloosheid, en het stimuleren van culturele verandering door krachtig leiderschap, organisationele verantwoordelijkheid en betere HR-processen.

Het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO zal de volgende maanden een instrument uitwerken om seksuele uitbuiting en misbruik in ontwikkelingssamenwerking beter te voorkomen en risico's te beheersen.