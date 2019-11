België pakt opnieuw zilver op EK quizzen, Engeland net iets sterker ES

10 november 2019

17u00

Bron: Belga 0 Binnenland Op het Europees kampioenschap quizzen heeft België in de Bulgaarse hoofdstad Sofia opnieuw zilver behaald in de landencompetitie. In de finale moesten onze landgenoten de duimen leggen tegen Engeland. Individueel haalde verrassend genoeg geen enkele Belg de top tien.

Negentien landen gingen vrijdagavond de strijd aan in de voorrondes van de Nations Cup. Nico Pattyn, Ronny Swiggers, Tom Trogh en Lander Frederickx sloten de voorronde als tweede af en versloegen in de halve finale titelverdediger Noorwegen. In de finale wachtte eeuwige rivaal en topfavoriet Engeland, dat in de halve finale de maat nam van Ierland. Na een spannende nek-aan-nekrace trokken de Engelsen zondagnamiddag uiteindelijk met 93-73 het laken naar zich toe.

Belgen minder sterk in individuele competitie

In de individuele competitie kroonde de Engelsman Ian Bayley zich voor het eerst tot Europees kampioen. Zijn landgenoot Kevin Ashman, vast panellid in het BBC-quizprogramma Eggheads, strandde op een punt van het goud. Ook de Finse bronzenmedaillewinnaar Tero Kalliolevo en titelverdediger Pat Gibson, eveneens een Egghead, scoorden slechts een punt minder dan Bayley. Opvallend genoeg kon geen enkele Belg zich plaatsen voor de finaleronde met tien quizzers. Trogh en voormalig Europees kampioen Swiggers moesten vrede nemen met respectievelijk de vijftiende en de twintigste plaats. Op het vorige EK in Venetië eindigden ze allebei nog op het podium.

Aardrijkskunde

Er stonden zaterdag ten slotte ook vier themaquizzen op het programma. De Belgische delegatie haalde vooral zwaar uit in de categorie Aardrijkskunde. Nico Pattyn veroverde de Europese titel met een punt voorsprong op Franky Soetens. Dankzij de vierde plaats van Ronny Swiggers en de zevende plaats van Paul Arts prijkten zelfs vier Belgen in de top tien.

Het volgende Europees kampioenschap valt in 2020 samen met de Quiz Olympics in het Poolse Krakau. De tweede quizolympiade wordt van 5 tot 8 november georganiseerd.