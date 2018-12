België op vijfde plaats op gendergelijkheid ranglijst AW

07 december 2018

17u34

Bron: Belga 0 België bezet de vijfde stek in de ranglijst voor gendergelijkheid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

In editie 2019 van de 'Social Institions and Gender Index' (SIGI) haalt België net de top vijf, ex aequo met Portugal. Zwitserland is de primus in de ranglijst van 120 landen. Denemarken staat op de tweede stek, gevolgd door Zweden en Frankrijk op een derde en vierde plaats.



De OESO bekeek voor 180 landen onder andere de wetgeving of sociale normen op verschillende domeinen: discriminatie in de familie, fysieke integriteit, toegang tot middelen en burgerlijke vrijheden. Bij de vorige editie, in 2014, stond België nog op de eerste stek. Maar op Frankrijk na, stonden de landen die ons nu voorgaan niet met een score in die oudere rangschikking.

Hardnekkige genderdiscriminatie

De OESO merkt wel op dat discriminerende wetten en sociale normen nog steeds de gendergelijkheid schaden. Sinds de vorige editie hebben veertien landen huiselijk geweld strafbaar gemaakt en vijftien landen hebben de wetgeving aangescherpt betreffende de leeftijd waarop meisjes mogen huwen.

Maar vele landen vertaalden politieke beloften, wettelijke hervormingen en genderprogramma's nog steeds niet in echte verandering voor vrouwen en meisjes. "Genderdiscriminatie blijft hardnekkig aanwezig en moeilijk aan te pakken", al zijn er wel regionale verschillen.

"In 2018 trouwden 16 procent van de meisjes tussen 15 en 19 jaar voor hun achttiende verjaardag. In 2012 was dat nog 19 procent. Aan dit tempo zal het meer dan honderd jaar duren om kinderhuwelijken uit te roeien."

Helemaal onderaan de ranglijst bengelen Jemen, Pakistan en Iran.

