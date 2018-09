België ontvangt meer kindergeld dan het uitkeert IB

05 september 2018

05u29

Bron: Belga, De Morgen 0 Jaarlijks vloeit er meer kinderbijslag vanuit het buitenland naar België dan omgekeerd. Tot die opvallende conclusie zijn onderzoekers van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) gekomen, zo schrijft De Morgen vandaag.

"De recentste cijfers, die van 2016, tonen dat ons land netto eerder een ontvangend dan een betalend land is", zegt Jozef Pacolet, expert sociale zekerheid bij het HIVA (KU Leuven). België betaalde toen 101 miljoen euro (1,6 procent van de totale kinderbijslag), maar ontving minstens 130 miljoen euro. Van de instroom uit buurlanden Duitsland en Frankrijk zijn geen cijfers bekend.

Onlangs nog maakte Famifed, het federaal agentschap voor kinderbijslag, de jaarlijkse transfer van het kindergeld naar het buitenland bekend. In 2017 was dat 121 miljoen euro, een stijging in vergelijking met voorgaande jaren, toen de cijfers rond de 100 miljoen euro schommelden. Voor 2017 zijn de gegevens van de instroom van kindergeld nog niet publiek, maar het positieve verschil zou volgens Pacolet "in dezelfde grootteorde liggen".