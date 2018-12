België onderschrijft verhoogde klimaatambities in Katowice niet: “Zoveelste middenvinger naar vele bezorgde Belgen” ADN

12 december 2018

22u16

Bron: Belga 3 Een kleine dertig landen hebben vandaag op de klimaattop in Katowice (COP24) opgeroepen om het tempo van de strijd tegen de klimaatverandering te versnellen. Nederland en Luxemburg, mede-ondertekenaars van een Benelux-verklaring tot de Europese Unie voor meer klimaatambitie, ondertekenden ook deze tekst. België was (nog) niet in staat te ondertekenen, door de afwezigheid van het akkoord van de Vlaamse regering.

De verklaring van deze 'High Ambition Coalition" werd voorlopig ondertekend door 26 landen, waaronder Canada, Costa Rica, Denemarken, Fiji, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Luxemburg, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland. Europees Commissaris Cañete ondertekende de tekst eveneens.



België was daar niet toe in staat. "Brussel, Wallonië en de federale regering gingen akkoord met de tekst", aldus federaal minister van Energie, Milieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem aan Belga. "Vlaanderen moet er nog over nadenken, en heeft geen 'nee' gezegd". Het lijkt er dus op dat de deur op een kier blijft voor een latere ondertekening van België.

“Gênant”

Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) laakte de houding van de Vlaamse regering, en vooral van N-VA. Hij beschuldigde de partij van opnieuw "afremmen" en van "saboteren". Collega Bruno Tobback (sp.a) omschreef de toestand als "gênant".



“België staat opnieuw met de billen bloot op de klimaattop”, reageert milieuorganisatie Greenpeace. "Dit is een zoveelste middenvinger van onze overheid naar de 75.000 bezorgde Belgen die tien dagen geleden op straat kwamen om meer klimaatambitie te eisen", aldus woordvoerder Joeri Thijs.

“Iedereen wijst naar elkaar”

“De Vlaamse regering, en met name N-VA, is de belangrijkste blokkerende factor voor ambitieus klimaatbeleid. Maar dit is een collectief falen van álle politiek verantwoordelijken. Federaal minister Marghem heeft nooit geprobeerd om blokkeringen op te heffen of compromissen te smeden tussen de regio's. Iedereen wijst naar elkaar. Wie klimaatambitie in de weg staat en enkel de belangen van enkele grote bedrijven dient, draagt een loodzware historische verantwoordelijkheid", meent Thijs.

