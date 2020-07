België naar Europees Hof van Justitie wegens witwasrichtlijn HLA

02 juli 2020

16u52

Bron: Belga 0 De Europese Commissie sleept België voor het Hof van Justitie omdat ons land een belangrijke richtlijn tegen witwaspraktijken nog steeds niet volledig in nationale wetgeving heeft omgezet. Ze verzoekt het Hof om financiële sancties te voorzien.

De lidstaten moesten de vierde witwasrichtlijn eigenlijk tegen juni 2017 uitvoeren, maar drie jaar later is dat in België nog steeds niet helemaal gebeurd, zo stelt de Commissie. Ze ziet meer bepaald tekortkomingen in de mechanismen waarmee de financiële inlichtingendiensten documenten en informatie uitwisselen. "We beschikken over robuuste Europese regels maar deze moeten consequent en efficiënt worden toegepast", zo becommentarieerde vicevoorzitter Valdis Dombrovskis de beslissing. "We zullen ervoor zorgen dat iedereen in de particuliere en in de publieke sector de regels strikt toepast."

België zou nog voor het zomerreces zijn zaken op orde willen hebben. Volgens het kabinet van minister van Financiën Alexander De Croo staat het dossier volgende week geprogrammeerd voor een goedkeuring in tweede lezing in commissie in de Kamer. Dan zou de plenaire Kamer nog voor het zomerreces het licht op groen kunnen zetten.

De witwasrichtlijn zorgt in wel meer lidstaten voor problemen. In eerste instantie moest de Commissie tegen alle hoofdsteden inbreukprocedures lanceren. Momenteel schieten er nog acht over. Twee lidstaten zijn eerder al voor het Hof gedaagd. Behalve België kwamen daar donderdag ook Oostenrijk en Nederland bij. In het Oostenrijkse geval strookt de wetgeving over weddenschappen en kansspelen niet met de richtlijn, in Nederland vormt de te verstrekken informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten een probleem.