België maakt 5 miljoen euro vrij voor zoektocht naar Covid-19-vaccin IB

03 april 2020

05u29

Bron: Belga 0 Ons land maakt 5 miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. Dat heeft minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) vandaag bekendgemaakt.

De fondsen gaan naar de 'Coalition for Epidemic Preparedness Innovations' (CEPI), een internationale alliantie van publieke en private partners die de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19 wil versnellen.

CEPI zal de budgetten aanwenden om klinische studies te financieren en de wereldwijde productiecapaciteit te verbeteren. Ambitie is te komen tot minstens 3 kandidaat-vaccins.

Versnelde ontwikkeling vaccins

Volgens minister De Croo moet de ontwikkeling van vaccins versneld worden als we mensenlevens willen redden. "Het is de ambitie van CEPI om op een termijn van vier maanden te kunnen overgaan tot klinische studies. We hebben geen tijd te verliezen", aldus de minister.

De Belgische wetenschappers Peter Piot, directeur van de London School of Hygiene & Tropical Medicine, en Paul Stoffels, Chief Scientific Officer van Johnson & Johnson, zijn twee van de stuwende krachten achter CEPI. Piot verwelkomt de Belgische bijdrage. "De Belgische bijdrage zal de zoektocht naar een vaccin versnellen. Enkel als we over de grenzen samenwerken kunnen we dit virus verslaan", aldus de viroloog.