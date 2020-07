België leidt internationale strijd tegen illegaal geproduceerd paardenvlees ISA

30 juli 2020

10u32

Bron: Belga 1 Twintig procent van de buitenlandse paspoorten van slachtpaarden is vervalst, zo blijkt uit grootschalige internationale controles op de documenten van 157.000 paarden uit acht verschillende landen. Dat meldt het federale voedselagentschap FAVV, dat samen met Nederland het project leidde tegen de illegale verkoop van paardenvlees. De activiteiten maken onderdeel uit van de negende editie van de jaarlijkse 'Opson'-operatie onder leiding van Interpol en Europol tegen voedselfraude.

Vervalsingen

Er werd ook 117 ton paardenvlees gecontroleerd. In Europese slachthuizen werden zowel levende dieren als 17 ton paardenvlees in beslag genomen. In België werden 20 controles uitgevoerd, waarvan vier in slachthuizen. Van de 308 paspoorten en paarden die werden gescreend was 88 procent in orde, terwijl bij het dagelijkse toezicht van het voedselagentschap normaal gezien 98 procent conform de regels is. Er werden 28 vervalste paspoorten ontdekt en 12 sanitaire inbeslagnames uitgevoerd.

Het doel van de vervalsingen is volgens het voedselagentschap om paarden in de voedselketen te krijgen die daar vanwege hun status niet in mogen, bijvoorbeeld omdat ze een bepaalde medische behandeling hebben gekregen. Bij het vervalsen is er ook mogelijk sprake van ethische fraude omdat de oorspronkelijke eigenaars bijvoorbeeld niet willen dat hun paard in de voedselketen belandt.

Aan de overkoepelende Opson-operatie namen dit jaar de voedselinstanties van 83 landen deel. De focus lag op de handel in levensmiddelen en dranken die vervalst zijn of niet voldoen aan de geldende normen. Er werden 19 georganiseerde criminele bendes ontmanteld die actief zijn in voedselfraude en 406 verdachten gearresteerd. In totaal werden er meer dan 26.000 controles uitgevoerd waarbij zo'n 12.000 ton aan illegale en potentieel gevaarlijke producten in beslag werd genomen, goed voor een waarde van ongeveer 28 miljoen euro. Met meer dan 5.000 ton inbeslagnames werden dierenvoeders het meest in beslag genomen, gevolgd door alcoholische dranken (meer dan 2.000 ton), granen en afgeleide producten, koffie en thee, en specerijen.