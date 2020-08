België krijgt zicht op 7,8 miljard euro EU-steun voor tijdelijke werkloosheid TTR

24 augustus 2020

13u57

Bron: Belga 0 België krijgt zicht op 7,8 miljard euro steun uit het Europese fonds dat dit voorjaar is opgericht om tijdelijke werkloosheidsregelingen in de lidstaten te ondersteunen. Dat blijkt uit de voorstellen die de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd.

Toen het coronavirus in maart de Europese economie lam legde, werd een Europees vangnet gespannen om steun te bieden aan lidstaten die tijdelijke werkloosheidsregelingen aanwendden om het banenverlies te beperken. Sure, zoals het fonds heet, stelt 100 miljard euro aan gunstige leningen beschikbaar.

Vandaag publiceerde de Commissie haar voorstellen voor de verdeling van een eerste pot van 81,4 miljard euro onder 15 lidstaten. België zou 7,8 miljard euro ontvangen. Enkel Italië (27,4 miljard euro), Spanje (21,3 miljard euro) en Polen (11,2 miljard euro) zouden nog meer kredieten krijgen.



Niet alle lidstaten hebben al een aanvraag ingediend. Portugal en Hongarije hebben dat intussen ook gedaan en ontvangen binnenkort een voorstel. Lidstaten die nog een beroep op Sure willen doen, kunnen nog steeds een aanvraag indienen.

"Sure is een duidelijk symbool van solidariteit in tijden van ongekende crisis. Europa is vastbesloten zijn burgers te beschermen", verklaarde voorzitter Ursula von der Leyen. De Commissie roept de lidstaten op het voorstel zo snel mogelijk goed te keuren om de uitbetalingen te kunnen uitvoeren. Sure vertoont qua opzet gelijkenissen met het economische relancefonds van 750 miljard euro waarover de staatshoofden en regeringsleiders in juli een akkoord bereikten.

De Commissie kan het geld goedkoop lenen dankzij 25 miljard euro garanties van de lidstaten. Sure bevat wel enkel leningen. Het relancefonds zal ook 390 miljard euro aan subsidies uitkeren.