België krijgt waarschuwing van Europese netbeheerders: "Stroomtekort dreigt bij -5 graden en weinig wind"

28 november 2018

14u06

Bron: Belga 7 De Europese netbeheerders waarschuwen voor mogelijke tekorten op de Belgische stroommarkt in januari bij een koudeprik. Van zodra het kwik onder de -5 graden duikt en bij weinig wind dreigen tekorten, waarschuwt ENTSO-E, de vereniging van Europese hoogspanningsbeheerders.

ENTSO-E onderzocht hoe het zit met de bevoorradingszekerheid deze winter in Europa. Als het weer normaal blijft, voorspelt ENTSO-E geen problemen met de elektriciteitsbevoorrading. Maar als een koudeprik Europa teistert, is extra waakzaamheid geboden in België, Frankrijk, het noorden en het centrum van Italië en Slovenië begin volgend jaar.



Als er bovendien nog eens centrales uitvallen en er weinig zon en wind is, dan dreigen die landen buitengewone maatregelen te moeten nemen.

Doel 1 en 2

Concreet voor België ziet ENTSO-E problemen in de derde week van januari, zo blijkt uit simulaties. Als de gemiddelde dagtemperaturen onder de -5 graden duiken en de productie van windenergie maar op dertig procent zit van de totale capaciteit, dan dreigen tekorten.



Bovendien gaat ENTSO-E in zijn prognoses nog uit van een heropstart van de nucelaire centrales Doel 1 en Doel 2 in december, terwijl uitbater Engie Electrabel al heeft gezegd dat Doel 1 nog tot eind januari onbeschikbaar zal zijn. Ook is nog onzeker of Doel 2 zoals gepland eind december weer zal opstarten.

Import uit Frankrijk

Bij hoogspanningsbeheerder Elia bekijkt men de situatie “week per week”, aldus een woordvoerder. “We hebben al eerder gezegd dat januari en februari moeilijk zullen zijn”. Veel zal afhangen van het weer en in welke mate Frankrijk stroom zal importeren.