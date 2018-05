België krijgt Tilburgse gevangeniscellen voor gesloten centrum in Zandvliet TTR

24 mei 2018

12u37

Bron: Belga 2 In Antwerpen hebben vertegenwoordigers van de Belgische en de Nederlandse regering de schenking geofficialiseerd van het cellencomplex van de gevangenis van Tilburg aan ons land. De containerunits zullen door de Regie der Gebouwen worden ontmanteld en naar het Antwerpse Zandvliet worden overgebracht, waar ze de basis zullen vormen van het geplande gesloten centrum voor illegalen in afwachting van repatriëring.

Het Masterplan Gesloten Centra dat de federale regering in 2017 goedkeurde, omvat de uitbreiding van de capaciteit in gesloten centra van 600 tot ruim 1.100 tegen 2022. Eén van de belangrijkste projecten daarin is een nieuw centrum naast de A12 nabij het Antwerpse dorp Zandvliet. Daar worden 144 plaatsen voorzien in een individueel regime, voornamelijk voor vreemdelingen zonder verblijfsvergunning met een criminele achtergrond.

"Er is een forse toename in de groep illegalen die criminele feiten plegen, maar ook met gedragsproblemen", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). "De nood aan aparte celstructuren voor wie niet in een groep functioneert, is hoog. Wij hebben te weinig capaciteit en Nederland heeft een teveel aan gevangenissen. Bovendien zijn de cellen in Tilburg nog niet zo oud en voldoen ze dus aan de hedendaagse normen. Ik ben fier dat we samen tot deze oplossing zijn gekomen."

Investering

Ook de Nederlandse staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken Raymond Knops (CDA) heeft het over een "win-winsituatie" voor beide landen. "De overeenkomst met België over het gebruik van de gevangenis van Tilburg toen zij te weinig gewone gevangeniscapaciteit hadden, was al goed verlopen", aldus Knops.

"Gezien de goede samenwerking geven we voor één keer iets gratis weg. Een beter terugkeerbeleid in België is bovendien ook een goede zaak voor Nederland."

De cellen worden het komende jaar ontmanteld en naar Zandvliet overgebracht, waar er nog onder meer een medische afdeling en een bezoekerscentrum zullen worden toegevoegd. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) stelde vandaag dat het complex in principe in het eerste semester van 2020 zal worden overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Met het hele project is een investering van 19,8 miljoen euro gemoeid.

Leefbaarheid

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) woonde het ondertekenen van de schenkingsakte eveneens bij en toonde zich verheugd met het akkoord. "Hier wordt een belangrijk moment voor Antwerpen bezegeld", zei hij. "De vraag om een dergelijk gesloten centrum voor criminele illegalen in Antwerpen werd al door mijn voorganger (sp.a'er Patrick Janssens, red.) herhaaldelijk onder de aandacht gebracht en ik heb daar alle begrip voor, want het is niet evident om hogere overheden daartoe te bewegen. Hiermee kunnen we de leefbaarheid in de stad verbeteren en een duidelijk signaal naar mensensmokkelaars sturen dat hun 'businessmodel' onder druk komt te staan."

Volgens De Wever plegen criminele illegalen vooral (winkel)diefstallen en slagen en verwondingen, feiten die een zware indruk nalaten op slachtoffers en buurten. Ze worden weliswaar al jaren strenger aangepakt, stelt hij, maar zonder gesloten centrum blijft het toch "dweilen met de kraan open".

Meer over Tilburg

Antwerpen

N-VA

demografie

illegalen

samenleving

immigratie

politiek